A simple vista, una botella de plástico colocada en el techo puede parecer una solución improvisada. Sin embargo, detrás de este sistema existe un principio físico sencillo: la refracción de la luz a través del agua.

Para utilizarla como fuente de iluminación, se coloca una botella PET transparente llena de agua atravesando una abertura del techo. La parte superior queda expuesta al exterior para recibir los rayos del sol, mientras que la parte inferior permanece dentro del ambiente.

Cuando la luz solar atraviesa el agua, cambia de dirección y se dispersa hacia diferentes puntos de la habitación. De esta manera, un espacio con poca iluminación natural puede recibir una cantidad considerable de claridad durante las horas de sol.

Una alternativa que no genera electricidad

El sistema no funciona como un panel solar. La botella no produce ni almacena energía eléctrica, sino que aprovecha directamente la luz del sol disponible durante el día.

El nivel de iluminación puede alcanzar una intensidad equivalente a la de una lámpara de entre 40 y 60 vatios durante las horas de mayor radiación solar.

Para mantener el agua transparente durante más tiempo y evitar la aparición de algas, algunas instalaciones incorporan unas gotas de lavandina o cloro.

El origen de la llamada lámpara de Moser

La idea surgió a comienzos de los años 2000 en Brasil y está asociada con Alfredo Moser, un mecánico de Uberaba que buscaba una alternativa para iluminar los ambientes de su vivienda durante los frecuentes cortes de electricidad.

El invento comenzó a difundirse por su bajo costo y porque utilizaba elementos fáciles de conseguir: una botella de plástico transparente, agua y una instalación adecuada en el techo.

En 2011, la organización MyShelter Foundation tomó el concepto y lo impulsó a través del programa Liter of Light, conocido en español como Un Litro de Luz.

El proyecto enseñó a distintas comunidades a fabricar e instalar estas lámparas solares. En menos de dos años, llegó a más de 150.000 viviendas en Filipinas y posteriormente se expandió a más de 30 países.

Cuáles son sus ventajas

Una de las principales características de este método es que permite aprovechar la luz solar sin generar consumo eléctrico durante el día.

Además, utiliza materiales económicos y puede contribuir a la reutilización de botellas de plástico que, de otro modo, terminarían como residuos.

El sistema puede resultar especialmente útil en espacios que no tienen ventanas o que reciben poca iluminación natural, como depósitos, talleres o determinadas habitaciones.

Qué hay que tener en cuenta

La botella solar también tiene limitaciones. Solo funciona durante el día y su intensidad depende de la cantidad de luz solar disponible. Por eso, su rendimiento disminuye cuando está nublado, durante las lluvias o en determinados momentos del año.

Además, la instalación requiere especial cuidado. Para colocar la botella es necesario realizar una perforación en el techo y sellarla correctamente. Si la abertura no queda bien impermeabilizada, el agua de lluvia puede ingresar y provocar filtraciones o daños en la vivienda.