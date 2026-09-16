Una particular costumbre comenzó a circular entre quienes incorporan rituales y creencias populares a objetos de uso cotidiano: colocar una hoja de laurel dentro de la funda del teléfono celular.

La práctica no tiene un efecto científicamente comprobado, pero quienes la realizan le atribuyen un significado simbólico vinculado con la prosperidad, la protección y la atracción de energías positivas.

¿Por qué se usa el laurel?

El laurel ocupa desde hace siglos un lugar dentro de distintas tradiciones y creencias. En este tipo de rituales se lo relaciona principalmente con la abundancia, la buena fortuna y la protección frente a las energías consideradas negativas.

La propuesta consiste simplemente en colocar una hoja seca de laurel entre el teléfono y la funda. Para quienes siguen estas prácticas, llevarla consigo durante el día representa una manera de mantener presente la intención de atraer prosperidad y nuevas oportunidades.

El teléfono como objeto cotidiano

La elección del celular tiene que ver con que es uno de los objetos que las personas llevan consigo durante gran parte del día. Por eso, dentro de estas creencias, colocar allí el laurel permitiría mantener el símbolo cerca y convertirlo en una especie de amuleto personal.

Algunas versiones del ritual también recomiendan cambiar la hoja cuando se deteriora o pierde su aspecto original.

Qué dice la ciencia

No existe evidencia científica que demuestre que colocar una hoja de laurel en la funda del teléfono pueda atraer dinero, modificar la suerte o producir cambios en la vida de una persona.

Su utilización debe entenderse, por lo tanto, como una práctica simbólica o una creencia popular. Para quienes disfrutan de este tipo de rituales, puede funcionar como un recordatorio personal de determinados objetivos o deseos.

En cualquier caso, se trata de una costumbre sencilla que volvió a ganar atención en redes sociales y que combina una planta tradicionalmente asociada con la prosperidad con uno de los objetos más utilizados en la vida cotidiana.