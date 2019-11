Para Santilli, la banda que lanzó un explosivo pretendía "perjudicar a la democracia"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El vicejefe de Gobierno y ministro de Justicia y Seguridad porteño, Diego Santilli, consideró hoy que la denominada "banda de los explosivos", desbaratada con el arresto de otros dos sospechosos de haber ocasionado una explosión a metros de la terminal de Constitución y de la Jefatura de la Policía, pretendía "perpetrar delitos que lastimen y perjudiquen a la sociedad y a la democracia de nuestro país".



Santilli formuló esas declaraciones esta mañana en una conferencia de prensa que brindó para dar detalles del operativo realizado el fin de semana último, en el que fueron apresados dos hombres con armas y pólvora, que se sumaron a otros dos ya detenidos.



Acompañado por su secretario de Seguridad, Marcelo D'Alessandro, y el jefe de la Policía de la Ciudad, Gabriel Berard, el funcionario explicó que el desbaratamiento de la banda fue resultado de una pesquisa iniciada el 10 de octubre pasado, "cuando fueron aprehendidos dos delincuentes que tiraron un artefacto que explotó, y sus esquirlas llegaron bastante lejos, a 60 metros de distancia".



A partir de ese momento, la fuerza de seguridad porteña "comenzó a hacer un seguimiento de estos dos detenidos a través de cámaras del Anillo Digital y llegó a un grupo que tenía este tipo de granadas, explosivos y detonadores de alta tecnología que no se habían visto en nuestro país", agregó Santilli.



Por su parte, D'Alessandro destacó que durante ese episodio se secuestró en poder de los sospechosos una mochila en la que tenían un dispositivo que a distancia activaba la bomba", por lo que consideró que "claramente buscaban volar el auto (policial) que los iba persiguiendo".



Sobre el procedimiento sobre la misma banda realizado este fin de semana, D'Alessandro informó que se secuestró en Berazategui una camioneta que



"también tenía un dispositivo de activación remota, para ponerle una carga explosiva y utilizarlo en algún tipo de atentado, lo que se conoce como un coche bomba".



"Esto se adquirió en algún lado, nosotros también vamos por los nexos y por supuesto saber cuál era la finalidad que buscaba este grupo terrorista", añadió el funcionario.



El secretario señaló que los detenidos estarían vinculados a una organización conocida como "MP 22 de Agosto", que "sale" de lo que era el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), el brazo armado del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) liderado por Mario Santucho en la década del 70.



"Hay que ser muy prudentes, estamos hablando de los cabecillas que perpetraron este atentado y fueron detenidos, el movimiento tiene actividad política pero no necesariamente va de la mano con la actividad que realizaban estos terroristas", aclaró.



En tanto, el vicejefe de Gobierno aseveró que "nuestra democracia no tolera este tipo de actos que pueden generar situaciones complicadas, confusas y lastimar a las personas".



La explosión se registró cerca de las 3.30 del 10 de octubre, cuando un patrullero de la Policía de la Ciudad quiso identificar a dos hombres que se movilizaban en una motocicleta.



Al pasar por la calle Hornos al 100, frente a la terminal de Constitución, los motociclistas lanzaron un bolso que contenía un artefacto que explotó en inmediaciones del playón de la terminal del tren Roca, a tan solo 50 metros de la Jefatura de la Policía de la Ciudad.



La persecución policial continuó por calle Hornos para seguir luego por Autopista 9 de Julio Sur en dirección a Avellaneda, donde finalmente los delincuentes fueron detenidos en la avenida Mitre y Centenario Uruguayo.



Según las primeras estimaciones de los expertos del Escuadrón de Explosivos, todo indica que dentro del bolso había una bomba de fabricación casera tipo "tubo" con un niple de caño circular con pólvora en los extremos y tapa, que al momento de ser arrojado y tocar el suelo se fragmentó y explotó.