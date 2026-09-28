Para terminar con la pelea, Redrado le pagará US$500.000 a Luli Salazar

El histórico enfrentamiento judicial entre Luciana Salazar y Martín Redrado sumó un nuevo capítulo cargado de controversia. Luego de que la modelo festejara públicamente un supuesto triunfo económico y legal, Yanina Latorre salió al cruce al aire de SQP para desmentir las versiones que circularon en los medios y dar a conocer los números verdaderos del convenio que firmaron en estricto privado.

De acuerdo a la información brindada por la conductora, la mediática pretendía inicialmente una manutención mensual cercana a los $10000 hasta la mayoría de edad de su hija Matilda, lo que representaba un acumulado de $1700000. Sin embargo, ese reclamo no prosperó en los tribunales y la modelo tuvo que modificar su estrategia legal. "En la justicia llamó mucho la atención esto, porque lo cierto es que no hay un acuerdo para mantener, no hay un acuerdo de cuota alimentaria… Acá hay un acuerdo entre partes privadas. Redrado le ganó en primera instancia el pedido de ella de esta cuota alimentaria para que mantenga a Matilda hasta los 18 años", afirmó la panelista.

Frente al rechazo inicial de las demandas, la modelo terminó aceptando un monto significativamente menor al proyectado. La cifra definitiva acordada es de $500000, los cuales se saldarán en cuotas anuales de $100000 a lo largo de cinco años. Según la lectura de Latorre, la decisión del economista responde exclusivamente a un deseo de poner fin a los reclamos constantes y resguardar su tranquilidad personal y familiar. "Yo le pregunté a Redrado si sabía que tenía las de ganar. Redrado quiere paz. Se hartó de Luciana Salazar, de las amenazas. Él está casado, está feliz con su mujer, tiene a sus hijos, tiene su vida, le está yendo muy bien laboralmente, está contento y dice que él se quiere sacar este grano de encima, que son las constantes amenazas y dichos", explicó la periodista.

Asimismo, la panelista enfatizó que el pacto cuenta con una cláusula de estricta confidencialidad que ambas partes deben respetar. En ese sentido, advirtió sobre las probables represalias legales a las que podría enfrentarse la modelo tras sus declaraciones públicas. "Ahora van a tener que ver si le meten algún tipo de multa a Luciana, porque estaba prohibido que ellos hablen y Luciana ayer empieza a decir que un millón, que dos millones, que la cuota, que gané… ¿Qué ganó? No ganó nada. Firmó un acuerdo privado entre partes, y Redrado lo hace para no aguantarla más", concluyó.