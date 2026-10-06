¿Para Yanina Latorre? La picante indirecta de la mamá de Tini Stoessel

Mariana Muzlera y Yanina Latorre quedaron en el centro de la atención mediática luego de una picante publicación que encendió la polémica en las plataformas digitales. La madre de Tini Stoessel compartió una historia que muchos interpretaron como una clara indirecta hacia la panelista en un momento bastante complicado para su entorno personal.

El cruce silencioso ocurrió justo cuando Yanina Latorre atravesaba un duro descargo público debido a los conflictos con su propia familia por la reventa de entradas. Sin nombrar directamente a nadie, Mariana Muzlera subió una imagen con fondo oscuro y la frase "El karma funciona siempre", acompañada por un guiño cómplice.

La elección estética de las letras sobre el fondo negro llamó la atención de los seguidores, ya que es la clásica estética que utiliza la angelita para dar sus primicias. La antigua amistad entre Mariana Muzlera y Yanina Latorre se terminó hace un tiempo debido a diferencias personales e información privada que la periodista expuso sobre el círculo de los Stoessel.

Aquella ruptura generó tensión previa, por lo que la publicación de la mamá de Tini Stoessel fue vista como un ajuste de cuentas. Mientras Yanina Latorre explicaba al aire lo difícil que resultaba esta situación interna, el mensaje de su examiga no tardó en volverse viral en el ambiente de la farándula.