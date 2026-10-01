Quienes alguna vez soñaron con lanzarse en paracaídas podrán comenzar a convertir esa experiencia en una realidad en San Juan. La Escuela de Paracaidismo del Aeroclub Sanjuanino abrió la inscripción para el Curso de Paracaidismo Deportivo 2026, destinado a quienes quieran iniciarse en esta disciplina.

El entrenamiento comenzará el sábado 17 de octubre en el Centro de Aviación Civil San Juan, ubicado en el Aeródromo de Pocito, y tendrá una duración aproximada de entre tres y cuatro meses.

La propuesta está pensada como una formación progresiva, en la que los alumnos incorporarán nuevas habilidades en cada etapa antes de llegar al examen final.

Tendrá una duración de entre tres y cuatro meses y contemplará 21 saltos distribuidos en ocho niveles. (Gentileza)

21 saltos y ocho niveles

El programa contempla 21 saltos distribuidos en ocho niveles. Durante el proceso, los estudiantes aprenderán técnicas de vuelo, manejo y control del paracaídas, procedimientos para situaciones de emergencia y normas de seguridad.

Cada etapa contará con el seguimiento de los instructores, hasta completar la formación necesaria para presentarse al examen final ante la ANAC.

La evaluación se realizará en un predio de 92 hectáreas completamente despejadas, según informaron desde la institución.

Una vez completado el programa y obtenida la certificación correspondiente, los alumnos estarán habilitados para realizar saltos en otros lugares del mundo.

Quiénes pueden hacer el curso

La capacitación tendrá clases únicamente durante fines de semana y feriados y podrán participar personas a partir de los 15 años y 9 meses.

El equipo de instructores estará encabezado por Gustavo Eduardo Reyes, director de la escuela, instructor de paracaidismo, juez internacional y piloto privado de avión.

También participarán los instructores David Lorca y Daniel Adarvez, pilotos del sistema Dual Tándem; el plegador certificado por ANAC Francisco José Gómez; el coach Pablo Javier Rivas y Gastón Nicolás Reyes, coach de manejo de velámenes y caída libre y exintegrante del Equipo Argentino de Pilotaje de Velámenes.

Cuándo y dónde informarse

Antes del comienzo de las clases se realizará una reunión informativa este domingo 4 de octubre a las 18, en el Aeródromo de Pocito.

Los interesados podrán acercarse para conocer las características de la capacitación, los requisitos y el proceso de aprendizaje.

Inicio: sábado 17 de octubre de 2026.

Lugar: Centro de Aviación Civil San Juan, Aeródromo de Pocito, avenida J. Uñac, entre calles 6 y 7.

Edad mínima: 15 años y 9 meses.

Duración: entre 3 y 4 meses.

Clases: fines de semana y feriados.

Informes: Gastón Reyes, 2646273074.

Casi 70 años formando paracaidistas

La Escuela de Paracaidismo del Aeroclub Sanjuanino tiene una extensa historia en la provincia. El Centro de Aviación Civil San Juan fue fundado en 1939 y, en 1957, su comisión directiva creó la Brigada de Paracaidismo.

Los primeros paracaidistas sanjuaninos obtuvieron su habilitación en septiembre de 1960. Desde entonces, la institución formó a cientos de deportistas de San Juan, San Luis y Mendoza, varios de los cuales alcanzaron títulos regionales, nacionales e internacionales y representaron al país en competencias latinoamericanas y mundiales.

El aeroclub también fue escenario de distintos campeonatos nacionales y encuentros internacionales, entre ellos el Campeonato Latinoamericano de 2011 y el 12th World POPS Meeting de 2014.

Para desarrollar sus actividades, actualmente cuenta con aeronaves Cessna 182 y Cessna 180.