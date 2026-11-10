La Fiscalía de Paraguay incautó dos vehículos clásicos del Grupo Vázquez que estaban en un taller de Caaguazú, donde se realizaban trabajos de modificación y restauración. El valor de esas tareas fue estimado en 485.890.000 guaraníes, equivalentes a unos 78.000 dólares.

El procedimiento fue ordenado por la fiscal Ruth Karina Benítez y ejecutado por el Departamento de Delitos Económicos de la Policía Nacional. Los dos rodados fueron trasladados a la sede de esa dependencia en Caaguazú, donde quedaron bajo resguardo del Ministerio Público.

Cuáles son los vehículos incautados

Uno de los autos es un Mercedes-Benz SLK 55 AMG modelo 2012, que estaba siendo modificado para reproducir la estética del Mercedes-Benz 300 SL de 1957, conocido como “Alas de Gaviota”. Los trabajos sobre ese vehículo fueron valuados en 249.010.000 guaraníes, cerca de 40.000 dólares.

El segundo rodado es un Mercedes-Benz 180 D Ponton Pickup de 1957, que había sido entregado al taller para su restauración. El costo registrado para esas tareas fue de 236.880.000 guaraníes, aproximadamente 38.000 dólares.

Más bienes incautados en la investigación

Los procedimientos en Caaguazú se suman a otros operativos realizados en el marco del caso Ueno Bank, que incluyeron el secuestro de nueve vehículos de alta gama valuados en 1,4 millones de dólares. También fueron incautados un yate de la firma italiana Azimut Yachts, llamado Zeus, y una avioneta en un hangar del aeropuerto internacional Silvio Pettirossi.

La investigación alcanza a Federico Miguel Vázquez, fundador y principal accionista de la entidad, y a otras personas vinculadas al grupo empresario. Según la publicación, hay 27 personas imputadas por distintos hechos, entre ellos conducta indebida en situaciones de crisis, lesión de confianza, tentativa de estafa y violación de la obligación de llevar libros de comercio.

Los dos Mercedes permanecerán a disposición del Ministerio Público mientras continúan las diligencias para reunir elementos sobre el caso. La incautación forma parte de las medidas adoptadas por la Fiscalía en la investigación sobre el conglomerado vinculado a Ueno Bank.