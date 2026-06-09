TÍTULO DE TAPA

TÍTULO SEO

TÍTULO REDES (≤75 caracteres)

BAJADA

La selección paraguaya regresará a una Copa del Mundo después de 16 años de ausencia. Bajo la conducción de Gustavo Alfaro, la Albirroja logró reconstruirse tras varios procesos frustrados y consiguió la clasificación al Mundial 2026, despertando una renovada ilusión entre sus hinchas y el fútbol paraguayo.

CUERPO

Después de más de una década y media de espera, Paraguay volverá a disputar una Copa del Mundo. La clasificación al Mundial 2026 representa el final de una larga etapa de frustraciones deportivas para la Albirroja y el comienzo de un nuevo ciclo de expectativas impulsado por el trabajo del entrenador argentino Gustavo Alfaro.

La última participación paraguaya en una cita mundialista había sido en el Mundial de Sudáfrica 2010, torneo en el que alcanzó los cuartos de final y firmó la mejor actuación de su historia. Desde entonces, la selección quedó fuera de Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022, acumulando años de resultados irregulares y cambios permanentes de conducción técnica.

La llegada de Alfaro significó un punto de inflexión. El entrenador asumió en un contexto complejo, con un equipo golpeado por las eliminaciones consecutivas y la necesidad de recuperar identidad futbolística. Su trabajo estuvo enfocado en fortalecer el orden táctico, reconstruir la confianza del plantel y potenciar una nueva generación de futbolistas.

Con una campaña sólida en las Eliminatorias Sudamericanas, Paraguay logró asegurar su boleto al Mundial y recuperar protagonismo en una de las competencias clasificatorias más exigentes del planeta. El equipo mostró regularidad defensiva, compromiso colectivo y una estructura de juego que le permitió competir de igual a igual ante las principales potencias de la región.

El regreso mundialista tiene además un fuerte impacto emocional para el fútbol paraguayo. Miles de hinchas celebraron una clasificación que parecía esquiva y que devuelve a la selección al escenario más importante del deporte internacional después de 16 años de ausencia.

Aunque Paraguay no aparece entre los principales candidatos al título, dentro del cuerpo técnico existe la convicción de que el equipo puede convertirse en una de las sorpresas del torneo. La experiencia de Alfaro en competencias internacionales y la fortaleza colectiva del plantel alimentan la ilusión de avanzar más allá de la fase de grupos.

La historia reciente del entrenador argentino también respalda esa expectativa. En el Mundial de Qatar 2022 condujo a Ecuador a una destacada actuación y estuvo cerca de clasificar a los octavos de final. Ahora buscará repetir ese protagonismo con Paraguay y consolidar el regreso de la Albirroja a la elite del fútbol mundial.

Con la clasificación asegurada y el inicio del Mundial cada vez más cerca, Paraguay vuelve a sentirse parte de la gran fiesta del fútbol. La ilusión está en marcha y el desafío será demostrar que el regreso no es solo un premio al esfuerzo realizado, sino también el comienzo de una nueva etapa competitiva para la selección guaraní.

Fuente: TN Deportes. https://tn.com.ar/deportes/mundial/2026/2026/06/08/de-la-mano-de-gustavo-alfaro-paraguay-vuelve-al-mundial-tras-16-anos-y-se-ilusiona-con-dar-pelea/