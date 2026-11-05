Paraguay atraviesa una profunda crisis política e institucional tras la renuncia presentada por el presidente Santiago Peña, en medio del escándalo financiero provocado por la intervención de Ueno Bank. Este jueves 5 de noviembre, la sesión del Congreso que debía resolver si aceptaba la dimisión del mandatario fue levantada por falta de quórum, luego de que legisladores oficialistas abandonaran el recinto.

La decisión dejó en suspenso la salida del jefe de Estado y profundizó la incertidumbre sobre el futuro político del país. Aunque Peña formalizó su renuncia horas antes, el Congreso todavía debe pronunciarse sobre su aceptación para que se concrete la sucesión presidencial.

La sesión conjunta de diputados y senadores había sido convocada para analizar la dimisión y habilitar, eventualmente, la asunción del vicepresidente Pedro Alliana. Sin embargo, los representantes del Partido Colorado se retiraron al advertir que no contaban con los votos necesarios para aprobarla.

La maniobra generó fuertes cuestionamientos de la oposición, que insiste en avanzar con el juicio político contra Peña. La Cámara de Diputados ya había aprobado por unanimidad el inicio del procedimiento, por lo que ahora la decisión quedó en manos del Senado.

La oposición quiere avanzar con el juicio político

El conflicto político gira en torno a las consecuencias de aceptar la renuncia del mandatario antes de que concluya el proceso de destitución.

El senador liberal Líder Amarilla cuestionó la posibilidad de que Peña abandone la Presidencia mediante una dimisión formal y advirtió que podría acceder a la condición de senador vitalicio, con las consecuencias jurídicas que ello implicaría.

Desde la oposición sostienen que el juicio político debe continuar para determinar las responsabilidades institucionales del presidente en la crisis financiera.

La disputa también abrió interrogantes sobre la sucesión presidencial. De aceptarse la renuncia, el vicepresidente Pedro Alliana debería asumir la conducción del Poder Ejecutivo para completar el mandato constitucional.

La crisis bancaria que desató el escándalo en Paraguay

La situación política se agravó tras la intervención de Ueno Bank, una entidad financiera que experimentó un importante crecimiento durante los últimos años y que mantenía vínculos con sectores del poder económico y político paraguayo.

La medida adoptada por el Banco Central del Paraguay dejó a millones de clientes con dificultades para acceder a sus depósitos y provocó una ola de reclamos contra las autoridades.

El escándalo también derivó en investigaciones sobre presuntas irregularidades financieras y posibles responsabilidades de directivos de la entidad.

En medio de las protestas, Peña presentó su carta de renuncia al Congreso y sostuvo que la estabilidad institucional debía estar por encima de cualquier interés personal. Además, pidió que se priorizara la protección de los ahorros de los ciudadanos afectados.

Incidentes frente al Congreso y máxima tensión política

Mientras los legisladores debatían el futuro del presidente, decenas de manifestantes se concentraron frente al Congreso paraguayo para exigir que avanzara el juicio político.

Durante la protesta se registraron enfrentamientos entre ciudadanos y efectivos policiales. Los manifestantes reclamaron que la renuncia no fuera utilizada para interrumpir el procedimiento de destitución y exigieron respuestas por la crisis bancaria.

La suspensión de la sesión parlamentaria agregó un nuevo capítulo a una jornada de máxima tensión. Por el momento, la renuncia de Santiago Peña continúa sin una resolución definitiva y el futuro del Gobierno depende de las próximas decisiones del Congreso.