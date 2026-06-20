Paraguay consiguió una victoria tan sufrida como necesaria y volvió a meterse en la pelea por la clasificación en el Mundial 2026. El conjunto dirigido por Gustavo Alfaro derrotó 1-0 a Turquía en el estadio Bahía de San Francisco, por la segunda fecha del Grupo D, en un encuentro cargado de emociones, polémicas y resistencia.

La Albirroja golpeó de entrada. Apenas habían transcurrido 64 segundos cuando Matías Galarza Fonda sacó un zurdazo letal para vencer al arquero Ugurcan Cakir y marcar el 1-0. El mediocampista, que había sido señalado en la previa por supuestas dudas sobre su presente futbolístico, respondió de la mejor manera y convirtió el gol más rápido de la actual edición de la Copa del Mundo.

Después del impacto inicial, Turquía tomó la iniciativa y comenzó a empujar en busca de la igualdad. Con Arda Güler, Hakan Çalhanoglu y Kenan Yildiz como principales generadores de juego, el equipo europeo acumuló situaciones de peligro, aunque se encontró con una defensa paraguaya sólida y con las intervenciones decisivas del arquero Orlando Gill.

El partido cambió por completo en el cierre del primer tiempo. Miguel Almirón protagonizó una acción insólita al taparse la boca mientras dialogaba con Mert Müldür. Desde el VAR advirtieron la situación y el árbitro Iván Bárton Cisneros decidió mostrarle la tarjeta roja directa, aplicando la denominada "ley Prestianni". De esa manera, Paraguay quedó con diez jugadores para afrontar toda la segunda mitad.

Con un hombre menos, el conjunto sudamericano apostó al sacrificio colectivo y resistió cada avance turco. Los europeos dominaron la posesión y generaron múltiples llegadas, pero chocaron una y otra vez contra la firmeza de Gustavo Gómez, Omar Alderete, Andrés Cubas y compañía. En los minutos finales, los despejes se multiplicaron y la tensión se apoderó del estadio.

El pitazo final desató el festejo paraguayo. La victoria permitió dejar atrás la dura caída por 4-1 frente a Estados Unidos en el debut y mantener intactas las chances de clasificación a los octavos de final.

Con este resultado, Estados Unidos lidera el Grupo D con seis puntos y ya aseguró el primer puesto. Australia y Paraguay suman tres unidades, aunque los oceánicos conservan ventaja en la tabla. Turquía, en tanto, quedó sin puntos y se convirtió en el primer eliminado de la zona.

La última fecha será decisiva para la Albirroja. El próximo 25 de junio enfrentará a Australia nuevamente en el estadio Bahía de San Francisco, con la ilusión renovada después de una noche que tuvo de todo y que puede marcar un punto de inflexión en su camino mundialista.