Paralizan la construcción de cuatro parques eólicos por restricciones que dificultan financiamiento

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La empresa Genneia decidió paralizar la construcción de cuatro parques eólicos en las provincias de Chubut y Buenos Aires, lo que motivó la suspensión de unos 900 trabajadores, por las normativas vigentes del Banco Central que impiden hacer efectivo en el país préstamos ya acordados por US$ 300 millones.



Se trata de los parques eólicos Chubut Norte II, III y IV -cercanos a la ciudad de Puerto Madryn- que se encontraban con 50% de avance de obras, y el parque eólico Vientos de Necochea, en la costa bonaerense, con 97% de concreción del proyecto, informaron a Télam fuentes de la compañía.



A raíz de las suspensiones de los casi 900 operarios, la empresa afirmó que la Secretaría de Trabajo de la Nación convocó a una reunión conciliatoria para mañana a las 15, en la sede del centro porteño, de la que participarán los representantes de Genneia, la empresa alemana Nordex que era la desarrolladora de los parques de Chubut y el gremio de la Uocra.



Las fuentes de la compañía explicaron que "el financiamiento por unos US$ 300 millones para la construcción de los parques ya estaba cerrado con el Banco de Desarrollo Alemán-KfW pero que las reciente normativas del Banco Central generaron la imposibilidad de desembolsar los créditos".



"El problema es que la normativa del Central obliga para reconocer como deuda el crédito a desembolsar en el país 100% del financiamiento, pero parte del mismo ingresa al país y parte queda afuera para pagar equipos, al desarrollador o las garantías del proyecto", precisó la fuente.



Ante la coyuntura cambiaria, y la paradoja de contar con un financiamiento ya aprobado que no se puede hacer efectivo por la normativa vigente, los bancos y técnicos extranjeros vinculados al financiamiento "no están dispuestos a asumir ese riesgo y motivó la paralización de obras".



"Para estos proyectos recibimos el financiamiento completo del exterior, asumimos el crédito y contratamos a Nordez para el desarrollo la que a su vez contrató a varias empresas para las distintas etapas de la obra que se encontraban en el pico de empleabilidad", agregó la empresa.



Genneia aseguró que "espera en las conversaciones que se inician poder avanzar con los créditos y lograr que se desembolsen en el país divisas que van a ser repagadas a muy largo plazo, ya que son créditos a 15 o 20 años, con lo cual la balanza de divisas incluso sería positiva para el país"



Esta demora de los proyectos afecta a los parques Chubut Norte II, III y IV adjudicados a Genneia en la Ronda 2 del programa RenovAR, que permitirán sumar a la red unos 200Mw de energía a partir de tecnología eólica y que son considerados la ampliación de Parque Eólico Chubut Norte I que inauguró estre año el presidente Mauricio Macri.



El otro emprendimiento afectado es el parque eólico Vientos de Necochea, de 38Mw, que se encuentra con un avance de obra de 97% pero que también se encuentra con un desembolso pendiente para pagar la deuda con el desarrollador que ofrecía el Banco de Desarrollo de Dinamarca.