Boca recibió este miércoles una de las peores noticias de la temporada. Tomás Aranda sufrió una fractura de peroné en la pierna derecha durante el entrenamiento y deberá ser operado. La lesión podría mantenerlo fuera de las canchas hasta 2027 y, en medio del duro momento, Leandro Paredes y varios integrantes del plantel le hicieron llegar su apoyo.

El accidente ocurrió durante la práctica matutina en el predio de Ezeiza. El futbolista de 19 años realizó un cambio de dirección, pero su botín quedó clavado en el césped y terminó sufriendo la lesión. Los estudios posteriores confirmaron la fractura y determinaron la necesidad de una intervención quirúrgica.

Paredes envió un mensaje a Aranda a través de su cuenta de Instagram.

Tras conocerse el diagnóstico, Paredes utilizó sus redes sociales para acompañar públicamente al juvenil. El capitán publicó una fotografía junto a Aranda y escribió: “Fuerza joya. Estamos todos con vos”. El joven respondió al mensaje con un “Gracias, mi capitán”.

El gesto se replicó entre varios jugadores de Boca. Milton Delgado, Alan Velasco, Leonel Flores y Lautaro Di Lollo también publicaron mensajes y fotografías para acompañar al mediocampista en el inicio de su recuperación.

Una baja sensible para Boca

La lesión llega cuando Aranda había conseguido afianzarse como una de las piezas importantes del equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena. El juvenil se convirtió en una de las principales alternativas para generar juego y había conformado una sociedad destacada con Paredes y Leonel Flores.

Aunque todavía no existe un plazo definitivo para su regreso, las primeras estimaciones hablan de una recuperación de entre tres y cinco meses. Por ese motivo, prácticamente se descarta que pueda volver a jugar durante lo que resta de 2026.

La baja obliga además a Arruabarrena a modificar sus planes de cara a una etapa cargada de compromisos, con Boca todavía en competencia en el Torneo Clausura, la Copa Argentina y la Copa Sudamericana. Por el momento, el club no tiene previsto salir al mercado de pases para reemplazarlo.