Leandro Paredes está dispuesto a hacer un último esfuerzo para disputar la semifinal de vuelta de la Copa Sudamericana frente a Vasco da Gama. El capitán de Boca Juniors sufrió un desgarro de grado dos en el isquiotibial derecho, pero mantiene la esperanza de recuperarse a tiempo para jugar en el estadio Maracaná. Su situación recuerda a una histórica actuación de Juan Román Riquelme en 2007, cuando el ídolo xeneize jugó lesionado ante Libertad de Paraguay y fue determinante para conseguir la clasificación.

El mediocampista campeón del mundo sufrió la lesión durante el empate 2-2 frente a Instituto, el pasado 9 de octubre. Desde entonces, comenzó una recuperación contrarreloj para intentar estar disponible en el partido decisivo contra el conjunto brasileño, previsto para el martes 20 de octubre.

Aunque los tiempos habituales de recuperación para una lesión de estas características son superiores, Paredes no pierde la ilusión y trabaja junto al cuerpo médico para evaluar si puede integrar el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena.

La histórica noche de Riquelme jugando desgarrado

El antecedente que alimenta las expectativas del capitán de Boca ocurrió durante la Copa Libertadores 2007, cuando Juan Román Riquelme protagonizó una actuación inolvidable frente a Libertad de Paraguay.

El 17 de mayo de aquel año, Boca empató 1-1 en La Bombonera durante el encuentro de ida de los octavos de final. En ese partido, Riquelme falló un penal y sufrió un desgarro en el muslo derecho, una lesión que puso en duda su participación en la revancha.

Sin embargo, apenas una semana después, el entonces número diez decidió jugar en Asunción pese a no estar completamente recuperado. Para afrontar el encuentro recibió una infiltración y terminó siendo la figura del partido.

Riquelme abrió el marcador con un gol memorable, después de superar a tres defensores y definir desde afuera del área. Su actuación fue fundamental para que Boca avanzara de ronda y continuara su camino hacia la conquista de aquella Copa Libertadores.

El equipo dirigido por Miguel Ángel Russo terminaría consagrándose campeón, con el mediocampista como una de sus grandes figuras.

Después del encuentro surgió una polémica por una denuncia de supuesto dopaje relacionada con el tratamiento recibido por el futbolista. El médico de Boca, Jorge Batista, rechazó las acusaciones y presentó la documentación correspondiente ante los cuestionamientos.

El tratamiento de Paredes para intentar jugar ante Vasco

En el presente, Paredes comenzó un tratamiento con plasma rico en plaquetas, una técnica que busca favorecer la recuperación de los tejidos lesionados. El mediocampista ya había utilizado este procedimiento antes del Mundial 2026, cuando atravesó un problema muscular similar.

Además, realiza trabajos livianos de campo, de manera individual y bajo la supervisión de kinesiólogos del club.

Pese a su voluntad de jugar, las posibilidades de que reciba el alta médica para la revancha todavía son reducidas. La decisión dependerá de su evolución física y de los riesgos que implique regresar antes de completar la recuperación.

Boca necesita una remontada en Brasil

El Xeneize llegará al estadio Maracaná con la obligación de revertir el 1-0 sufrido en La Bombonera durante el encuentro de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana.

El equipo de Arruabarrena deberá ganar por dos goles de diferencia para avanzar directamente a la final. Si se impone por un tanto, la clasificación se definirá mediante tiros desde el punto penal.

En este escenario, la presencia de Paredes sería importante para Boca, especialmente por su experiencia y capacidad para organizar el mediocampo.

Mientras tanto, el capitán mantiene viva la ilusión de repetir una página histórica del club, como aquella que protagonizó Riquelme en Paraguay hace casi dos décadas.