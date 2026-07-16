La clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026 dejó una imagen que rápidamente recorrió el mundo. Después del triunfo por 2-1 sobre Inglaterra, los jugadores celebraron con una bandera de las Islas Malvinas, un gesto que tuvo un fuerte significado por el rival y el contexto del partido.

Uno de los que se refirió al momento fue Leandro Paredes. El mediocampista no ocultó su emoción por la victoria y dejó una frase contundente sobre la bandera que Giovani Lo Celso exhibió frente a la tribuna argentina una vez consumada la clasificación. "Las Malvinas siempre serán argentinas", afirmó el volante al ser consultado por el mensaje que acompañó los festejos del plantel.

Paredes también reconoció que el triunfo frente a Inglaterra tuvo un significado especial para todo el grupo. "Es una emoción increíble. Sabemos lo que representa este partido y lo que significa para la gente. Es algo único. Ojalá que todos los argentinos estén muy contentos", expresó en declaraciones a Telefe.

Además, destacó la oportunidad que tendrá la Selección de disputar una nueva final del mundo, luego del título conseguido en Qatar 2022. "Es un sueño jugar una final del Mundial. Tener la posibilidad de hacerlo otra vez es algo único. Todavía no caemos en lo que estamos consiguiendo y esperamos darle otra gran alegría al país el domingo", sostuvo.

El mediocampista también confesó cómo vivió los minutos finales del encuentro, cuando Inglaterra buscaba el empate. "No hay palabras. En los últimos minutos trataba de pensar en otra cosa para no ponerme más nervioso, pero era imposible. La emoción es enorme. Queda un pasito más y vamos a hacer todo lo posible para conseguirlo", aseguró.

Otro de los futbolistas que se refirió al significado de la victoria fue Lisandro Martínez, quien destacó el compromiso del plantel en un partido cargado de simbolismo. "No podíamos fallarle al pueblo argentino", resumió el defensor tras la clasificació