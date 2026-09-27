Luego de la remontada de Boca ante Racing, Leandro Paredes fue el primer futbolista del plantel en hablar tras la clasificación. El mediocampista recibió el premio al mejor jugador del partido y decidió entregárselo a Enner Valencia.

El capitán xeneize destacó la reacción del equipo después de estar dos goles abajo y valoró especialmente el aporte de los futbolistas que ingresaron durante el encuentro.

El mensaje de Paredes

Paredes sostuvo que habría sido injusto perder por lo que había hecho Boca durante el partido y destacó que los jugadores que entraron respondieron. En ese contexto, aseguró que el plantel está formando un grupo de hombres que sabe lo que quiere.

El mediocampista también habló sobre el entrenador Rodolfo Arruabarrena y señaló que el equipo encontró la madurez que necesitaba para responder en este tipo de partidos. Para Paredes, el técnico les dio el empujón que necesitaban.

Boca sigue en carrera

Con el triunfo por 3-2 frente a Racing, Boca consiguió el pase a las semifinales de la Copa Argentina. Además, el equipo continúa con vida en la triple competencia.

Paredes también señaló que Boca quiere ser campeón de todo y que peleará hasta el final en todas las competencias. La clasificación ante Racing llegó después de una remontada con tres goles de Enner Valencia.