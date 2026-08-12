Boca dio un paso importante hacia los cuartos de final de la Copa Sudamericana tras vencer 3-1 a Recoleta en el estadio Tomás Adolfo Ducó. Luego del encuentro, el capitán Leandro Paredes analizó el rendimiento del equipo y destacó especialmente el trabajo de Rodolfo Arruabarrena.

“En líneas generales hicimos el partido que queríamos. Nos encontramos con un gol en una llegada sola de ellos, pero después manejamos el partido desde el primer minuto y tuvimos muchísimas ocasiones”, sostuvo el mediocampista.

Paredes consideró incluso que Boca podría haber conseguido una diferencia mayor, aunque valoró el resultado pensando en el partido de vuelta.

Sobre el trabajo del entrenador, fue contundente:

“El Vasco nos cambió la mentalidad. La idea de juego, jugar a lo que queremos, a proponer todo el tiempo, a ser protagonistas”.

El capitán reconoció que todavía existen aspectos por mejorar, pero aseguró que el equipo avanza en la dirección correcta: “De menor a mayor, tenemos mucho por mejorar, pero vamos por el buen camino”.

Después del partido, Paredes también celebró el triunfo en sus redes sociales y pidió mantener la concentración: “Una victoria importante para comenzar la llave. Felicitaciones a todos por el trabajo de hoy. Ahora nos toca seguir trabajando y mejorando, queda mucho por delante”.

Ahora Boca deberá enfocarse en el Torneo Clausura, ya que este sábado visitará a Platense desde las 21.15 por la quinta fecha de la Zona A. Luego llegará la revancha ante Recoleta, prevista para el martes a las 19, donde buscará sellar su clasificación a los cuartos de final de la Sudamericana.