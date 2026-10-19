Leandro Paredes está en condiciones de jugar la revancha de Boca ante Vasco da Gama por las semifinales de la Copa Sudamericana, aunque todavía resta resolver si será titular. El capitán se recuperó en tiempo récord de un desgarro grado 2 y superó las últimas exigencias en Brasil sin presentar molestias.

Paredes sufrió la lesión en el isquiotibial derecho hace apenas 11 días, durante el partido frente a Instituto. La evolución fue mucho más rápida de lo previsto y este domingo completó trabajos de fútbol reducido antes de viajar con el plantel a Río de Janeiro.

Este lunes volvió a entrenarse con normalidad en el predio de Flamengo y quedó a disposición de Rodolfo Arruabarrena para el duelo del martes, desde las 21:30, en el Maracaná.

Sin embargo, el entrenador mantiene la cautela. Aunque el mediocampista quiere jugar desde el arranque, Boca analiza el riesgo de exigirlo antes de cumplir los tiempos habituales de recuperación para una lesión de esas características.

Paredes quiere estar, pero Boca mide el riesgo

“Paredes quiere estar, pero también hay riesgos”, reconoció Arruabarrena en la previa. El técnico explicó que esperará hasta las últimas horas para decidir la formación que buscará remontar la semifinal.

Durante su recuperación, el volante realizó un tratamiento que incluyó plasma rico en plaquetas. La respuesta positiva permitió adelantar etapas hasta quedar nuevamente integrado al grupo.

La incógnita pasa ahora por la cantidad de minutos que puede soportar sin exponerse a una recaída. Si el cuerpo técnico decide preservarlo desde el comienzo, Rodrigo Battaglia aparece como la principal alternativa en el mediocampo.

Boca necesita remontar en el Maracaná

La presencia de Paredes toma todavía más importancia por la situación de la serie. Boca perdió 1-0 en La Bombonera y deberá ganar en Río de Janeiro para mantener vivo el sueño de alcanzar la final.

Una victoria por un gol llevará la definición a los penales, mientras que un triunfo por una diferencia mayor clasificará directamente al Xeneize. A Vasco le alcanza con un empate.

La probable formación de Boca tiene a Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera y Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Paredes o Battaglia y Milton Delgado; Alan Velasco o Sebastián Villa, Miguel Merentiel y Leonel Flores.

Arruabarrena tendrá entonces una decisión central antes de salir al Maracaná: utilizar desde el comienzo a uno de sus futbolistas más influyentes o guardarlo como una carta para el desarrollo del partido. Paredes ya hizo su parte y está disponible; ahora la última palabra será del entrenador.