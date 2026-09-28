Leandro Paredes puso en duda su continuidad en la Selección Argentina y señaló que todavía debe conversar con Lionel Scaloni. El mediocampista explicó que la salida de Lionel Messi también influye en el escenario que atraviesa el equipo.

“Va a ser difícil que siga”, expresó Paredes al referirse a su futuro con la Albiceleste. El futbolista también mencionó el recambio que afrontará el seleccionado durante los próximos meses.

La charla con Scaloni

Paredes contó que todavía no había hablado con Scaloni sobre su continuidad en el seleccionado. El volante anticipó que tiene previsto mantener una conversación con el entrenador para analizar la situación y tomar una decisión.

El mediocampista también hizo referencia al ciclo que compartió con Messi en la Selección. Según explicó, la ausencia del capitán representa un cambio importante para el grupo que logró formar durante los últimos años.

Una decisión pendiente

Paredes forma parte de la Selección desde 2017 y se convirtió en una pieza importante durante el ciclo de Scaloni. Fue parte de los equipos que conquistaron la Copa América 2021, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024.

Ahora, el mediocampista deberá conversar con Scaloni antes de definir qué hará con su futuro en la Albiceleste. La continuidad del jugador quedó así como una decisión pendiente.