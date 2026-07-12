

El mediocampista Leandro Paredes dijo que "parece que si no se sufre no vale" tras la victoria de la Selección argentina frente a Suiza por 3 a 1 y aseguró que el partido ante Inglaterra de la semifinal "es el que todos quieren jugar".

"Parece que si no se sufre no vale", comenzó diciendo el jugador de Boca en declaraciones televisivas a las que accedió la Agencia Noticias Argentinas y expresó: "Es un orgullo muy grande estar la otra semifinal del mundo".

Además, Paredes manifestó: "Tenemos que jugar ante un gran rival y ojalá podamos darle una alegría más a la gente. Es un sueño jugar ante Inglaterra, es el partido que todos quieren jugar".

Por su lado, el defensor Nicolás Tagliafico aseguró "las sensaciones" del equipo argentino tras el triunfo "son de orgullo" y señaló que "tanto esfuerzo y sacrificio valen la pena" y dijo que el partido ante Inglaterra "va a ser con muchos condimentos".

"No se ven muchos Argentina-Inglaterra. Tenemos que prepararnos muy bien", expresó y añadió: "Hay que clasificar, hay que ganar. A veces jugando bien, a veces jugando mal".

