Paredes jugará las semis de la Sudamericana: el plan de Boca para que llegue

El periodista Diego Monroig informó sobre las posibles altas de Leandro Paredes y Alan Velasco en Boca Juniors antes del cruce de vuelta frente a Vasco da Gama por la Copa Sudamericana. Tras la caída en el partido de ida de las semifinales, el equipo conducido por el Vasco Arruabarrena necesita revertir la serie en territorio brasileño y apunta a contar con sus piezas más importantes para lograr la ansiada clasificación.

Respecto a la situación del mediocampista central, el cronista explicó en la señal de ESPN que "Paredes ya comenzó a trabajar en el campo de manera diferenciada" y será exigido con trabajos supervisados por los kinesiólogos del club. "La intención de Leandro Paredes es poder jugar la revancha. Hará todo lo posible para intentar lograrlo", arrancó contando el periodista. Monroig confirmó que el volante viajará a Brasil tras iniciar un "tratamiento especial con plasma rico en plaquetas" y recordó que "quizás como mejor muestra es el partido contra Universidad Católica en La Bombonera, donde jugó lesionado".

El periodista detalló también que "Velasco, al igual que Paredes, también levanta la mano para decir que está a disposición ante Vasco da Gama" de cara al compromiso internacional. El atacante acumula cuatro días de tareas sobre el césped en pleno proceso de recuperación. Si la evolución de ambos futbolistas resulta favorable, el director técnico dispondrá de "dos jugadores" de jerarquía para afrontar el duelo decisivo en Brasil.

Por otra parte, Monroig aclaró el cuadro de Sebastián Villa, quien "se hizo estudios por una cuestión precautoria" que descartaron una ruptura grave, confirmando que "no tiene lesión, simplemente un esguince leve de tobillo producto de un remate en el partido". El delantero tendrá días de reposo, lo que lo margina del encuentro ante Talleres teniendo en cuenta "lo de los seis extranjeros", pero estará en condiciones de reaparecer el próximo martes.