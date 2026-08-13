Leandro Paredes volvió a demostrar su compromiso con Boca. El campeón del mundo recibió un sondeo del Milan, que tenía intenciones de realizar una oferta por su pase, pero el mediocampista dejó en claro que su deseo es continuar en el Xeneize.

El contacto llegó directamente desde el club italiano, que buscaba conocer la situación del futbolista y evaluar la posibilidad de incorporarlo durante el actual mercado europeo.

Paredes agradeció el interés, pero fue contundente: pidió que ni siquiera se comunicaran con Boca porque no tenía intención de irse.

El Milan preguntó por el capitán

El interés del conjunto italiano tomó fuerza en los últimos días y encendió las alarmas en las inmediaciones de la Bombonera. Incluso, el entorno del jugador estaba atento a la posibilidad de que llegara una propuesta formal.

Sin embargo, esa oferta finalmente no se concretó. Antes de avanzar, Paredes comunicó que estaba donde quería estar y cerró la puerta a una eventual negociación.

La decisión representa otra señal del vínculo que el mediocampista construyó con Boca desde su regreso a mediados de 2025.

Un referente con contrato hasta 2028

A los 32 años, Paredes se convirtió en uno de los principales referentes del plantel xeneize. Su experiencia internacional y su vigencia futbolística lo posicionaron nuevamente como una pieza importante, incluso después de su regreso desde Roma.

El mediocampista tiene contrato con Boca hasta fines de 2028 y su intención es cumplirlo. Su presente deportivo también le permitió mantenerse en consideración para la Selección Argentina, pese a que puso en duda su continuidad con la Albiceleste.

El sueño de ser campeón con Boca

Paredes regresó al club para cumplir uno de sus grandes sueños y ahora apunta a conseguir otro objetivo: levantar un título con la camiseta que siente propia.

El llamado del Milan apareció como una nueva posibilidad para regresar al fútbol europeo, pero el capitán xeneize no dudó. Eligió quedarse en Boca y seguir construyendo su camino hacia el lugar de ídolo.