Paredes reveló qué les dijo Messi en la final del Mundial y les destrozó el corazón

La salida de Lionel Messi del seleccionado nacional sigue dejando secuelas en la intimidad del grupo. En esta oportunidad, Leandro Paredes brindó detalles en conferencia de prensa sobre cómo se enteraron los futbolistas de la determinación tomada por el capitán antes de la definición del Mundial 2026 frente a España.

El volante de Boca explicó que el anuncio causó dolor en la delegación, aunque la noticia no resultó una sorpresa inesperada, ya que el atacante les había anticipado con anterioridad que ese compromiso marcaría su cierre con la camiseta albiceleste.

"Tomó una decisión que no queríamos que llegue. Lo habíamos hablado muchísimo con él. Fue sincero con nosotros. La final era su último partido. Tuvimos muchas charlas, pero duele por todo lo que significa para nosotros", reveló Paredes.

Asimismo, la gran figura del plantel dejó una marca imborrable en el grupo tras años de liderazgo. "Fue duro. Seguramente el legado de él va a quedar para siempre. Por lo que dejó, por no rendirse nunca, por demostrar que se persiguen los sueños. Siempre queremos jugar al lado de él", expresó.

Tras la confirmación pública, el exjugador de la Roma optó por mantener una distancia preventiva y no comunicarse de inmediato con su compañero. "No le quise mandar mensaje. Entiendo lo que tiene que estar pasando. Después hablaré", explicó.

Por otra parte, la comparecencia ante los medios incluyó dudas respecto a la continuidad del propio mediocampista en el representativo nacional. El volante admitió que aún no mantuvo conversaciones con el director técnico Lionel Scaloni para definir los pasos a seguir.

"Va a ser difícil que siga por todo, por la suspensión también. Va a ser difícil que todo siga funcionando igual. No lo hablé con el entrenador y veremos qué decisión tome", manifestó.

A su vez, la exigencia del recambio generacional y el mantenimiento de los éxitos logrados representan un reto complejo para las autoridades del equipo. "La vara está muy alta, lograr cosas importantes va a ser difícil", sostuvo.

En paralelo a la situación del conjunto nacional, el futbolista centró sus palabras en la actualidad deportiva de Boca y en el compromiso que afrontarán ante Vélez por los octavos de final de la Copa Argentina.

"Es un rival que está jugando muy bien. El margen de error tiene que ser mínimo, porque nos jugamos la clasificación. Hay que estar concentrados al 100%", analizó.

Para finalizar, el deportista remarcó la responsabilidad que exige la institución azul y oro en las distintas competencias. "Tenemos la obligación de competir, somos el equipo más grande del país y lo estamos haciendo muy bien", concluyó.