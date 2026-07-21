Paredes se entrena con Boca y ¿se mete en el once para la Sudamericana?

Boca Juniors se prepara para un compromiso internacional decisivo en la Bombonera. El entrenador Rodolfo Arruabarrena comenzó a delinear la formación que recibirá a O'Higgins por la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana.

La intención del cuerpo técnico es mantener la estructura que viene de obtener un triunfo por dos a cero ante Sarmiento en Rosario por la Copa Argentina. Sin embargo, la atención principal está puesta en Leandro Paredes, quien se reincorporó a las prácticas este martes 21 de julio luego de su participación en el certamen mundialista.

El capitán del equipo arrastra una fisura en una costilla tras disputar siete encuentros y sumar un total de 696 minutos de juego. A pesar de las molestias físicas, el mediocampista manifestó su intención de estar presente en este cruce fundamental.

Arruabarrena evaluará su evolución física hasta las horas previas al partido antes de confirmar si será titular o si su lugar lo ocupará Alan Velasco. El técnico se mostró muy activo durante la jornada de entrenamiento para definir los detalles tácticos.

En el rubro de las incorporaciones, los colombianos Álvaro Montero y Sebastián Villa están bajo observación del cuerpo técnico. El arquero cuenta con grandes posibilidades de comenzar el juego desde el inicio. Por su parte, el delantero Villa pelea por un puesto con Leonel Flores.

En cuanto a las bajas confirmadas, Adam Bareiro quedó descartado por un dolor lumbar y Tomás Belmonte continúa su recuperación de un esguince. Milton Giménez también es duda debido a una molestia que lo obliga a trabajar de forma diferenciada. Por otro lado, se confirmó que Lucas Janson dejará la institución para sumarse a préstamo a Gimnasia de La Plata.

La probable formación xeneize alinearía a Montero o Leandro Brey; Leandro Lozano, Nicolás Figal, Ayrton Costa y Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar y Milton Delgado; Flores o Villa, Tomás Aranda y Paredes o Velasco; junto a Miguel Merentiel en el ataque.