Con la clasificación a los cuartos de final en juego, Lionel Scaloni decidió realizar tres modificaciones en la formación de la Selección argentina para enfrentar a Egipto. Los ingresos de Leandro Paredes, Julián Álvarez y Nicolás Tagliafico no solo representan cambios de nombres, sino también una apuesta por recuperar características que el cuerpo técnico considera fundamentales para un partido de eliminación directa.

El regreso de Leandro Paredes busca darle mayor control al mediocampo. Su capacidad para distribuir el juego desde el primer pase, cambiar el ritmo del partido y aportar experiencia en encuentros de máxima exigencia le permite a Argentina tener una salida más limpia y ordenada. Además, su presencia libera a Enzo Fernández y Alexis Mac Allister para que puedan pisar con mayor frecuencia zonas ofensivas.

En ataque, Julián Álvarez vuelve a ser una pieza clave por su intensidad. El delantero del Atlético de Madrid se destaca por la presión constante sobre la salida rival, la movilidad para generar espacios y su capacidad para asociarse con Lionel Messi. Esa dinámica puede resultar determinante para incomodar a la defensa egipcia y ofrecer variantes ofensivas más allá del juego del capitán.

Por el sector izquierdo de la defensa, Nicolás Tagliafico aporta experiencia, firmeza en la marca y una mayor proyección por la banda. Su presencia fortalece el retroceso defensivo, pero también le da al equipo una opción más para atacar por los costados con desbordes y centros al área.

Con estas tres variantes, Scaloni apuesta por un equipo con mayor equilibrio entre defensa y ataque, capaz de controlar la posesión cuando sea necesario y, al mismo tiempo, presionar alto para recuperar la pelota cerca del arco rival.

Argentina formará con Emiliano "Dibu" Martínez; Nahuel Molina, Cristian "Cuti" Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Leandro Paredes y Enzo Fernández; Lionel Messi y Julián Álvarez.

La Albiceleste buscará aprovechar las virtudes que aportan estos tres regresos para imponerse ante Egipto y avanzar a los cuartos de final del Mundial 2026, donde espera el vencedor del cruce entre Suiza y Colombia.