Paredes va a fiestas privadas con el hermano de Tini: el escándalo familiar

El desembarco de Leandro Paredes en el plantel de Boca desató una marejada de versiones que sacuden su entorno más íntimo. En medio de los trascendidos sobre un supuesto pacto de pareja con Camila Galante, con quien lleva más de 16 años de relación desde su adolescencia, la atención quedó fijada en los hábitos nocturnos del deportista y las repercusiones entre sus allegados.

Según expuso el periodista Santiago Rivas Roy en Bondi, la dinámica privada del volante derivó en un profundo reclamo de su padre, Daniel. La molestia principal radica en la asistencia económica que recibiría la familia de Galante frente a la falta de aporte hacia él.

Sobre este punto, Rivas Roy detalló que "el padre dice que hay una asimetría muy grande, que al suegro lo mantiene y a él no le pasa guita". La postura del progenitor quedó remarcada en el piso de emisión al sostenerse que "el papá de Paredes se enoja porque Leandro mantiene al suegro pero a él no le pasa un peso".

En paralelo al frente económico y familiar, la figura del mediocampista quedó envuelta en malestar dentro del grupo de parejas de la Selección Argentina. La preocupación de las mujeres escaló ante la posibilidad de que la llegada al país propicie salidas grupales. El foco del dilema se concentra en los eventos a los que concurre el jugador de Boca, puntualmente reuniones sociales organizadas en la residencia del hermano de Tini.

Sobre estos encuentros, Rivas Roy fundamentó su versión e indicó que "él va a fiestas que se organizan con chicas en la casa de Fran Stoessel. Esto lo puedo confirmar porque mi amiga estuvo ahí con Paredes, en un asado en la casa del hermano de Tini".

La falta de límites percibida en este contexto generó alarma en el entorno de los futbolistas del selectivo nacional. "Ahí se armó entre Camila y las mujeres del resto de los jugadores porque ahora vienen a jugar a la Argentina y tienen miedo de que Paredes arrastre a sus maridos", completó el cronista sobre el temor que recorre a las familias de los integrantes del equipo.