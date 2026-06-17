La Selección Argentina ya está lista para afrontar su estreno en el Mundial 2026 frente a Argelia, pero antes de que la pelota comenzara a rodar hubo una imagen que volvió a repetirse y que ya forma parte de la identidad de la Scaloneta. Leandro Paredes y Rodrigo De Paul cumplieron una vez más con la tradicional cábala de los caramelos, un ritual que acompaña al grupo desde hace varios años.

La escena se volvió habitual en cada presentación del seleccionado. Minutos antes de los partidos, ambos mediocampistas ingresan al campo de juego y repiten una rutina que para muchos ya es sinónimo de buena suerte. En la previa del debut mundialista en Kansas City no fue la excepción.

La historia detrás de la cábala fue revelada por el propio Paredes en 2023. El volante explicó que existe una combinación específica de caramelos que nunca cambia. “Nosotros contamos los caramelos y los colores que agarramos. Yo agarro siete Sugus: cuatro azules y tres amarillos. Lo primero que hacen los utileros es agarrar los Sugus”, contó el mediocampista campeón del mundo.

Con el paso del tiempo, la costumbre trascendió a los futbolistas y se instaló en todo el entorno de la Selección. Incluso Lionel Scaloni reconoció públicamente su fanatismo por los clásicos caramelos masticables. “No soy de leer, leo muy poco, escucho muy poca música, pero lo que no me puede faltar son los Sugus. En el cuerpo técnico no somos de pedir nada. Lo que sí, cuando llegamos al vestuario hay una bolsa de caramelos. Mi preferido es el rojo, me como 40 antes de empezar el partido”, confesó el entrenador en una entrevista.

Más allá de las supersticiones, la imagen refleja la unión y la confianza que caracteriza al plantel argentino. Son pequeños gestos que se mantienen inalterables desde el inicio del ciclo y que sobrevivieron a títulos, finales y momentos históricos.

Mientras los hinchas llenaban las tribunas de Kansas City, Paredes y De Paul volvieron a cumplir con la rutina que tantas veces acompañó a la Albiceleste. La cábala sigue intacta y, para muchos fanáticos, eso también es una buena señal.

Con Lionel Messi como capitán y Lautaro Martínez como referencia ofensiva, la Selección busca comenzar el Mundial con una victoria. Y como en cada gran cita, los caramelos de la suerte también dijeron presente en la previa.