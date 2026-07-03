La Selección Argentina se prepara para enfrentar a Cabo Verde este viernes a las 19 horas en el Hard Rock Stadium de Miami, por los 16avos de final del Mundial 2026.

En la antesala del encuentro, Leandro Paredes y Rodrigo De Paul volvieron a repetir una costumbre ya instalada dentro del plantel dirigido por Lionel Scaloni: su cábala con caramelos.

Ambos mediocampistas fueron vistos en el centro del campo de juego, compartiendo el ritual mientras observaban las tribunas del estadio, en la previa de un partido que definirá el pase a los octavos de final.

La Selección Argentina llega a esta instancia con puntaje ideal en la fase de grupos y con Lionel Messi como una de las figuras destacadas del torneo, tras romper varios récords en el certamen.

Enfrente estará Cabo Verde, una de las sorpresas del Mundial 2026. El conjunto africano logró resultados destacados ante selecciones campeonas como España y Uruguay, y avanzó como segundo en su grupo.

Para este encuentro, Lionel Scaloni ya definió la formación titular, con Emiliano “Dibu” Martínez en el arco, una defensa integrada por Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Facundo Medina, y un mediocampo con Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Thiago Almada. En ataque estarán Lionel Messi y Lautaro Martínez.

En la previa también se destacó el cambio de imagen de Emiliano Martínez, quien volvió a lucir el look que utilizó durante la Copa del Mundo de Qatar 2022, generando repercusión entre los hinchas.

Con este contexto, Argentina y Cabo Verde se enfrentarán en un duelo decisivo por un lugar en los octavos de final del Mundial 2026.