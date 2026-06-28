La Selección Argentina volvió a demostrar que las cábalas forman parte del día a día del plantel. En la previa del encuentro frente a Jordania, por la tercera y última fecha de la fase de grupos del Mundial 2026, Leandro Paredes y Rodrigo De Paul repitieron uno de los rituales que ya se volvió una marca registrada del equipo: el lanzamiento de caramelos a los hinchas.

Como ocurrió en los encuentros anteriores de la Copa del Mundo, los dos mediocampistas salieron al campo de juego antes del inicio del partido y, tras saludar a los simpatizantes ubicados en las tribunas, comenzaron a repartir caramelos hacia el público argentino.

El gesto, que nació como una acción espontánea y terminó convirtiéndose en una verdadera cábala para el plantel, fue celebrado por los miles de fanáticos presentes en el estadio de Dallas, quienes respondieron con aplausos, cánticos y una ovación para los futbolistas.

Aunque el compromiso frente a Jordania no definía la clasificación, ya que la Albiceleste llegó con el primer puesto del Grupo J asegurado, el equipo de Lionel Scaloni decidió mantener intactas sus tradiciones antes de cada presentación.

La cábala de los caramelos se suma a otras costumbres que acompañan a la Selección desde hace varios años, como la clásica foto compartiendo un mate entre Lionel Messi, Rodrigo De Paul y el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia.

Estos pequeños rituales forman parte de la identidad que construyó el grupo durante el exitoso ciclo de Scaloni y que se fortaleció con la conquista de la Copa América, la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022.

Mientras los hinchas disfrutaban del momento y buscaban quedarse con alguno de los caramelos lanzados desde el campo de juego, la Selección ultimaba los detalles para disputar su último compromiso de la fase de grupos con la mira puesta en los dieciseisavos de final, donde ya espera Cabo Verde.

Una vez más, las cábalas estuvieron presentes en la previa de un partido de Argentina, demostrando que, para este plantel, las tradiciones también juegan su propio partido.