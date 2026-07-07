En la previa del encuentro entre la Selección Argentina y Egipto por los octavos de final del Mundial 2026, Leandro Paredes y Rodrigo De Paul volvieron a cumplir con uno de los rituales más emblemáticos de la "Scaloneta": la tradicional cábala de los caramelos.

Como sucede antes de cada partido importante, los mediocampistas ingresaron al campo de juego minutos antes del inicio del encuentro y arrojaron varios caramelos sobre el césped, una costumbre que se convirtió en un clásico para el plantel argentino y que los hinchas esperan ver en cada presentación.

Un ritual que ya es parte de la Scaloneta

La cábala nació durante el exitoso ciclo de Lionel Scaloni y, con el paso del tiempo, pasó a formar parte de la identidad del grupo. Desde entonces, Paredes y De Paul mantienen el ritual antes de cada compromiso trascendental de la Albiceleste.

La escena volvió a repetirse en Atlanta, donde Argentina enfrenta a Egipto con el objetivo de conseguir el pasaje a los cuartos de final del Mundial.

Una costumbre que ilusiona a los hinchas

Aunque se trata de un gesto simbólico, la imagen de los dos mediocampistas lanzando caramelos al césped se convirtió en una de las postales más representativas de la Selección campeona del mundo.

En las redes sociales, los fanáticos celebraron nuevamente el ritual y destacaron que las cábalas también forman parte del camino que llevó al equipo de Scaloni a conquistar la Copa del Mundo y la Copa América.

Con el partido ya en marcha, Argentina busca seguir avanzando en el Mundial 2026 mientras mantiene intactas las tradiciones que acompañan a una de las generaciones más exitosas de su historia.