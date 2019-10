Paredes y Lautaro Martínez negaron pelea por la ejecución de un penal

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El volante Leandro Paredes y el delantero Lautaro Martínez negaron hoy una pelea por la ejecución de un penal en la goleada ante Ecuador por 6 a 1 en España, en el segundo partido de la fecha FIFA. "Lautaro es el '9' y es lógico que quiera patear. Hablamos muy bien con Lautaro después. La relación con todos es muy buena, hay un grupo fantástico y le sumamos muchas ganas", dijo Paredes en diálogo con ESPN. "Yo quería patearlo, obviamente, quería marcar el gol para ayudar al equipo. Ya se habló y está todo más que bien", dijo Martínez a los periodistas en la zona mixta. El ex Racing subió horas después en su cuenta oficial de Instagram una foto con Paredes en el instante previo a un abrazo durante el partido con un mensaje en clave de humor: "cerrando otra gira con victoria. El próximo, me lo dejas? jajaja". Paredes y Martínez protagonizaron una discusión, con la intervención de Rodrigo De Paul para separar, por la ejecución de un penal que concretó finalmente el volante de París Saint Germain de Francia por orden del entrenador Lionel Scaloni para el 3-1. "Yo tomé la decisión de que patee Paredes, pero es tema terminado. Salieron juntos y es normal que se creen suspicacias, pero todo terminó ahí, no hay nada más", aclaró Scaloni en conferencia de prensa. El defensor Germán Pezzella, quien portó la cinta de capitán, señaló que ambos solucionaron "bien" la situación y se trató de "una cosa pequeña".