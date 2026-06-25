La Selección Argentina afrontará el último partido de la fase de grupos del Mundial 2026 con la tranquilidad de haber asegurado la clasificación a los dieciseisavos de final y también el primer puesto del Grupo J. Sin embargo, el encuentro frente a Jordania tendrá una situación especial para dos integrantes del plantel de Lionel Scaloni.

Leandro Paredes y Facundo Medina llegan condicionados por las tarjetas amarillas y deberán cuidarse para no perderse el primer cruce eliminatorio del certamen.

Ambos futbolistas fueron amonestados durante la victoria por 2 a 0 sobre Austria y una nueva tarjeta en el duelo del próximo sábado 27 de junio, desde las 23 horas en Dallas, les impedirá estar presentes en los 16avos de final.

Argentina ya tiene asegurado su próximo compromiso en el Mundial: jugará el viernes 3 de julio, a las 19 horas, en el Hard Rock Stadium de Miami, frente al segundo clasificado del Grupo H.

Cómo funciona el reglamento

Las tarjetas amarillas acumuladas durante la fase de grupos se eliminan una vez finalizada esa instancia. Sin embargo, existe una excepción importante: si un futbolista llega a la tercera fecha con una amonestación y recibe otra en ese encuentro, deberá cumplir una fecha de suspensión automática en el siguiente partido.

Por ese motivo, tanto Paredes como Medina están bajo observación del cuerpo técnico argentino.

El defensor del Lens francés fue amonestado a los 76 minutos del encuentro frente a Austria tras un cruce con Konrad Laimer. La jugada generó cierto malestar en el banco argentino, ya que consideraron que la infracción pudo haberse evitado. Poco después, Medina fue reemplazado por Nicolás Tagliafico.

Paredes, por su parte, ingresó en el segundo tiempo en reemplazo de Rodrigo De Paul y recibió la tarjeta amarilla tras cometer una infracción en la mitad de la cancha.

Scaloni define si los preserva

La situación obliga al entrenador argentino a analizar cuidadosamente la formación que utilizará ante Jordania. Con la clasificación asegurada, una de las posibilidades es preservar a algunos futbolistas para evitar riesgos innecesarios antes del comienzo de la etapa decisiva.

En el caso de Paredes, el dilema es mayor, ya que el mediocampista aparece como una de las principales alternativas para integrar una formación con rotaciones.

Medina, en tanto, podría comenzar en el banco de suplentes, mientras Nicolás Tagliafico gana terreno para ocupar el lateral izquierdo desde el inicio.

Con el boleto a los 16avos garantizado, la prioridad de la Albiceleste pasa por llegar con todos sus jugadores disponibles al inicio de la fase eliminatoria, donde cualquier detalle puede resultar determinante.