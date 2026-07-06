La Selección argentina ya dio vuelta la página tras la victoria frente a Cabo Verde y tiene la mira puesta en el compromiso de este martes ante Egipto por los octavos de final del Mundial 2026. En la previa del entrenamiento, Nahuel Molina y Leandro Paredes hablaron con la prensa y coincidieron en que el equipo todavía tiene aspectos por corregir para seguir avanzando en la Copa del Mundo.

Uno de los más autocríticos fue el lateral Nahuel Molina, quien consideró que la Albiceleste debe mostrar una mayor solidez defensiva en los próximos encuentros. "Tenemos que mejorar defensivamente. Creo que podríamos haber hecho dos goles más. Hay que estar ordenados", expresó el futbolista del Atlético de Madrid.

Molina también analizó al próximo rival y aseguró que Egipto será un adversario de cuidado por su capacidad ofensiva. "Egipto es un equipo muy duro. Suma mucha gente en ataque. La comunicación entre nosotros va a ser muy importante", afirmó.

Más allá de las virtudes del conjunto africano, el defensor remarcó que Argentina debe enfocarse en mantener su identidad futbolística. "Además del rival, hay que pensar en nuestro juego. Nosotros dentro del campo tenemos que estar a nuestro ritmo", agregó.

Por su parte, Leandro Paredes también anticipó un partido exigente y sostuvo que en este Mundial no existen rivales sencillos. "Egipto será una selección muy difícil", señaló el mediocampista, quien además dejó en claro que está preparado para integrar el equipo titular si Lionel Scaloni así lo dispone. "Yo siempre me veo adentro. Después el DT decide por 11. Nosotros estamos a disposición", manifestó.

Paredes reconoció que el rendimiento frente a Cabo Verde estuvo lejos de la mejor versión del seleccionado, aunque valoró el triunfo. "No siempre se puede jugar bien y mostrar la imagen que queremos. Lo importante era ganar", indicó.

El volante también explicó que las altas temperaturas condicionaron el desarrollo del partido anterior. "El cansancio es normal. El calor influyó mucho contra Cabo Verde, pero estamos bien físicamente", comentó.

Finalmente, destacó la paridad que caracteriza al Mundial 2026 y puso como ejemplo la eliminación de Brasil para demostrar que ningún rival puede subestimarse. "Todas las selecciones son competitivas. Hace ruido ver afuera a Brasil. No hay un partido fácil", concluyó.

Con ese mensaje de autocrítica y confianza, la Selección argentina ultima detalles para enfrentar a Egipto con el objetivo de seguir en carrera hacia los cuartos de final del Mundial.