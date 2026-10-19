El Museo del Louvre, uno de los principales atractivos turísticos de París, permaneció cerrado durante la mañana de este lunes 19 de octubre debido a una protesta encabezada por estudiantes y acompañada por sindicatos. La manifestación bloqueó los accesos principales e impidió que el establecimiento abriera con normalidad a las 9.

La movilización se desarrolló en apoyo a las protestas de estudiantes secundarios y para denunciar la represión policial durante las manifestaciones. Los participantes bloquearon tanto la entrada de la Pirámide como el acceso por el pasaje Richelieu, lo que dejó a numerosos visitantes sin posibilidad de ingresar.

Según informó la agencia EFE, la dirección del museo aclaró que la protesta no estaba directamente relacionada con la institución, sino que sus instalaciones fueron elegidas como un espacio simbólico para visibilizar los reclamos.

Los reclamos detrás de la protesta

Entre los motivos de la movilización se encuentran las críticas a la actuación de las fuerzas de seguridad, los recortes presupuestarios y el deterioro de los servicios públicos, con especial atención a la educación y la cultura.

La protesta se produjo en una jornada de tensión en Francia, después de un fin de semana marcado por disturbios, saqueos y enfrentamientos. Las manifestaciones se inscriben en un clima de descontento social vinculado también al aumento del costo de vida.

El bloqueo del Louvre convirtió a uno de los espacios culturales más reconocidos del mundo en escenario de una nueva expresión del conflicto social francés.

Turistas quedaron sin poder ingresar

Cientos de visitantes que tenían previsto recorrer el museo se encontraron con los accesos bloqueados. Muchos habían organizado sus visitas con anticipación y debieron modificar sus planes ante el cierre.

La situación también volvió a poner el foco en las dificultades para sostener la actividad turística y cultural en medio de las protestas que afectan a París.