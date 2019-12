Paritaria nacional por más y mejor educación

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Por Eduardo López (*)







La vuelta de la paritaria nacional docente es una excelente noticia para la comunidad educativa. Se trata de una herramienta central que regresa tras cuatro años de un gobierno que la negó por decreto para poder desmantelar la educación.



En estos años sin esa instancia de diálogo comprobamos que, más allá de su discurso publicitario engañoso, el macrismo no construyó ninguna de las escuelas que prometió en campaña, suspendió la entrega de netbooks y libros y redujo el salario de los docentes. Quedó claro que cuando no hay paritarias retrocede el salario docente y se desmoronan las condiciones para enseñar y aprender.



El gobierno que acaba de terminar busco instalar con la ayuda de algunos medios de comunicación que las y los docentes limitamos nuestros reclamos a la cuestión salarial. Falso. Quienes ejercemos responsabilidades sindicales también acudimos a la paritaria nacional docente para hablar de la construcción de escuelas y de la alimentación de las y los estudiantes que sufrieron en carne propia las políticas de hambre y miseria planificada de estos últimos cuatro años.



Los maestros también pedimos capacitación porque quien se atreve a enseñar tiene que estar dispuesto a aprender. El problema es que la política de vaciamiento educativo aplicada por Esteban Bullrich y Alejandro Finocchiaro discontinuó la formación docente, que debe ser continua y en servicio.



Celebramos la decisión del presidente Alberto Fernández y el ministro Nicolás Trotta de convocar a la paritaria nacional docente donde queremos discutir todo: formación, educación de calidad, evaluación y poder adquisitivo del salario docente.



Estamos ante una crisis que se expresa en el hambre y el deterioro en la salud de nuestros estudiantes, temas que no pueden estar ausentes en la Paritaria. Seis de cada diez niños son pobres y tres tienen hambre. La escuela puede ser parte de la atención a la emergencia y las y los docentes de mucha utilidad en este proceso que debe concluir con aulas que recuperen la centralidad en el conocimiento.







(*) Secretario General de UTE. Secretario Gremial de CTERA.