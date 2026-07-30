La Asociación Civil Parkinson San Juan atraviesa una nueva etapa con un espacio propio de funcionamiento y una agenda renovada de actividades destinadas a acompañar a personas con Parkinson y sus familias.

La representante de la institución, Graciela Orostizaga, explicó a DIARIO HUARPE que este año lograron acceder a una sede estable gracias al acompañamiento de Acción Católica Argentina y la Congregación de los Padres de la Diócesis de San Juan.

"Las actividades comenzaron el 1 de julio y estamos aumentando de a poco la cantidad de personas que se acercan", señaló Orostizaga, quien destacó que la ubicación del lugar facilita la participación por encontrarse en pleno centro sanjuanino.

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Los encuentros se realizan todos los miércoles, de 16 a 19 horas, en la sede ubicada en San Luis 32 Este, antes de calle Mendoza, en Capital. Allí se desarrollan actividades con psicólogos, ejercicios físicos, bailoterapia, coro y otros talleres que se irán incorporando progresivamente.

La asociación funciona como un grupo de autoayuda y acompañamiento, con personería jurídica en actualización y una trayectoria iniciada en 2012. Según explicó su representante, no brinda atención médica, sino información, orientación y asesoramiento sobre los equipos profesionales disponibles en la provincia.

Uno de sus principales objetivos es visibilizar el Parkinson y concientizar sobre sus síntomas, ya que, según Orostizaga, existe un desconocimiento general sobre la enfermedad.

"Muchas veces creemos que Parkinson es únicamente temblor y no es así. Principalmente afecta la rigidez, la movilidad y aumenta el riesgo de caídas", explicó.

En ese sentido, remarcó la importancia de la actividad física diaria y contó que la asociación trabaja junto al área de deporte adaptado. Además, los integrantes participan de clases de yoga con el profesor Federico Yanson en el Club Atlético Unión, los martes y jueves a las 16 horas.

Buscan sumar profesionales y voluntarios

Con el nuevo espacio, la Asociación Parkinson San Juan busca ampliar su red de acompañamiento e incorporar profesionales como kinesiólogos, fonoaudiólogos y psiquiatras para conformar un equipo interdisciplinario.

Orostizaga indicó que ya iniciaron contactos con la Universidad para evaluar la posibilidad de contar con estudiantes o profesionales que puedan colaborar con la institución.

También convocan a profesores de danza clásica, folclore y tango para desarrollar actividades permanentes que ayuden a mejorar la calidad de vida de los integrantes.

Además, solicitaron la colaboración de voluntarios que puedan acompañar en trámites administrativos, gestiones y distintas necesidades cotidianas que muchas personas con Parkinson tienen dificultades para realizar.

Buscan sumar más actividades a través de voluntarios que acompañen las buenas acciones. (Gentileza)

"Necesitamos gente que pueda ayudarnos en esas acciones, porque muchas veces los compañeros no pueden asistir a hacer trámites o presentar documentación", explicó.

La asociación también busca organizar actividades para recaudar fondos destinados a gastos administrativos, la actualización de la personería jurídica y la ayuda a integrantes que atraviesan dificultades económicas, especialmente vinculadas al acceso a medicamentos.

Una lucha por la calidad de vida

Parkinson San Juan forma parte de la Federación Argentina de Parkinson, una organización con presencia nacional e internacional. Orostizaga, además, ocupa el cargo de vicepresidenta dentro de esa entidad.

Recientemente, integrantes de la asociación participaron de jornadas realizadas en Buenos Aires, donde compartieron experiencias y herramientas para seguir fortaleciendo el trabajo local.

"Seguimos transmitiendo esa experiencia al grupo porque la esperanza nunca se debe perder. Hay que luchar para mejorar la calidad de vida y lograr esa cura tan soñada", expresó.

En ese marco, la asociación realizará una jornada por el Día del Abrazo, desde las 16 horas, con actividades destinadas a visibilizar la enfermedad, además de una oración y bendición por las necesidades de los integrantes del grupo.

Desde la institución invitan a toda la comunidad a acercarse, conocer la enfermedad y acompañar una causa que busca generar mayor inclusión y apoyo para quienes viven con Parkinson en San Juan.