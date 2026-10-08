El segundo día consecutivo de paro de colectivos volvió a impactar de lleno en la actividad comercial de San Juan. La falta de transporte público redujo considerablemente la circulación de clientes y trabajadores y, según la Cámara de Comerciantes Unidos, entre miércoles y jueves el movimiento de personas cayó alrededor de un 70%, mientras que la facturación se redujo aproximadamente un 50%.

Marcelo Quiroga, referente de la entidad, explicó a DIARIO HUARPE que el primer día la situación tomó por sorpresa a comerciantes y trabajadores. “Lo de ayer fue algo caótico porque no solamente no estaba previsto, ni por los empleados, ni por los dueños, ni por la agencia”, sostuvo.

Según el relevamiento realizado por el sector, la situación continuó durante este jueves.

“Entre ayer y hoy podremos decir que en total prácticamente se ha reducido en un 70% la gente y en un 50% lo que es facturación”, afirmó Quiroga.

Menos ingresos con los mismos gastos

El dirigente comercial remarcó que el problema no se limita a perder ventas durante dos jornadas, sino que esos ingresos que no entraron al comercio estaban destinados a cubrir compromisos que siguen vigentes.

“Esto es crítico porque uno ya tiene contemplados los gastos, el personal, el tema del servicio, todo está acotado a lo que es la mensualidad”, explicó.

Para graficar el impacto, Quiroga señaló que los comerciantes suelen distribuir mentalmente los ingresos de cada jornada para afrontar los distintos gastos del mes. “Yo tengo contemplado tantos días para la facturación destinados al alquiler, tantos días de la facturación destinados para la luz, tantos días para pagar los empleados y tantos días para pagar impuestos”, detalló.

El problema es que los dos días de paro redujeron ese margen de ingresos. “Prácticamente todos esos días que yo los tenía contemplados se han acotado en dos días, porque estamos hablando de la mitad de la facturación”, sostuvo.

Quiroga puso un ejemplo concreto para dimensionar la pérdida.

“El estimado del día es de 1.000, le ingresó al comerciante 500. Y ayer, si tenía estimado 1.000, también le ingresó 500”, explicó.

El dinero que no entra hay que reemplazarlo

Para los comerciantes, la pérdida de facturación genera un problema de liquidez que puede extenderse durante el resto del mes. “Hemos perdido un día de los que tenemos 26 días para juntar ese dinero para pagar los compromisos”, afirmó Quiroga.

En ese sentido, resumió el impacto en una ecuación que preocupa al sector.

“Menos días de trabajo, menos días de ingreso, más días de gasto que tiene que sacar del bolsillo, no de la ganancia, sino del bolsillo del comerciante para pagar”, señaló.

La situación también afecta especialmente a la gastronomía y a los negocios que dependen del movimiento diario de consumidores. La entidad sostiene que la reducción del flujo de personas termina repercutiendo directamente sobre la caja de los comercios.

Pedido de sanciones y previsibilidad

Ante la posibilidad de que el conflicto con el transporte continúe, desde la Cámara de Comerciantes Unidos reclamaron una intervención firme del Gobierno provincial.

“Nosotros hemos mandado informes, estamos exigiendo una dura sanción”, afirmó Quiroga, quien remarcó que el transporte público tiene un carácter esencial por su impacto sobre la salud, la educación y la actividad económica.

El dirigente también cuestionó que la interrupción del servicio se haya producido sin una previsión suficiente y advirtió sobre el efecto que podría generar una sucesión de medidas similares.

“Si el Gobierno no se pone firme y corta con esto de una sola vez, de acá hasta el año que viene, que es el escenario, vamos a tener varios”, sostuvo.

Para el sector comercial, el temor ahora está puesto en que el conflicto se prolongue y vuelva a repetirse la caída de actividad durante nuevas jornadas. Cada día sin el movimiento habitual implica menos ingresos para los negocios, mientras alquileres, servicios, salarios e impuestos continúan generando obligaciones.