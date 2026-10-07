La medida de fuerza en el transporte público modificó la rutina de estudiantes sanjuaninos que este miércoles debieron buscar alternativas para llegar a facultades e institutos. Entre viajes en Uber y remises que llegaron a costar hasta $10.000, varios aseguraron que igualmente debían presentarse para evitar inasistencias.

“Ni fui a la facultad”, contó uno de los estudiantes consultados al explicar cómo afectaba el paro de colectivos. Ante la posibilidad de que la medida continuara durante la jornada, sostuvo que tampoco se trasladaría hasta la institución. La falta de transporte público, en ese caso, terminó condicionando directamente su asistencia a clases.

Otros estudiantes sí decidieron viajar, aunque tuvieron que asumir un gasto adicional. Una joven contó que tuvo que tomar un remis hasta el centro, por el que pagó $4.400, y luego continuar caminando hasta la facultad. “Por suerte tenía un descuento de 20%, pero igualmente estaba más caro de lo habitual”, explicó.

La situación también generó reclamos vinculados a las condiciones del servicio. Mientras esperaba el colectivo, una estudiante señaló que esperaba que la medida se resolviera y planteó que también deberían mejorarse las condiciones del transporte. “Tienen que solucionar, tienen que estar las paradas en condiciones, tiene que haber limpieza y limpieza de las unidades que no la hay”, sostuvo.

Parciales, asistencia y viajes de hasta $10.000

El impacto fue mayor para quienes tenían evaluaciones programadas. Una estudiante explicó que tenía un parcial y que el docente no había suspendido la actividad, por lo que decidió viajar en Uber. El trayecto le costó $5.000, aunque aseguró que, sin una tarifa más baja, el viaje podía alcanzar los $20.000 desde Santa Lucía hasta la Facultad de Ingeniería.

Según explicó, cada profesor había definido cómo continuar con sus actividades frente a la medida de fuerza y si tomaría asistencia. “Como no es una medida oficial, no iban a ver si iba a seguir tomando asistencia y todo eso”, relató.

Una situación similar atravesaron estudiantes de institutos. Una de las jóvenes contó que debía concurrir a clases y que terminó trasladándose en Uber. “A mí 10 lucas”, respondió al ser consultada por el costo del viaje desde Albardón hasta el establecimiento.

Otro estudiante, que debía trasladarse desde Chimbas, contó que tampoco conocía con anticipación la situación y que terminó pagando $7.000 por un Uber. “Por la demanda de Uber parecía que estaba bien”, explicó.

En los institutos también recibieron indicaciones similares respecto de la asistencia. “Creo que la falta igual se ponía”, señaló una estudiante, reflejando una de las principales preocupaciones entre quienes dependen del colectivo para llegar a clases.

Así, mientras la medida de fuerza se mantiene, los estudiantes quedaron ante una disyuntiva: asumir el costo de un traslado alternativo para llegar a clases o arriesgarse a faltar y afrontar las consecuencias académicas. Para quienes viven más lejos, como en Albardón o Santa Lucía, el impacto económico de reemplazar el colectivo por Uber o remis puede multiplicarse.