San Juan amaneció este miércoles con el servicio de colectivos interrumpido por una medida de fuerza de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), en reclamo por demoras en el pago del último aumento salarial acordado para los trabajadores del sector. La interrupción afectó desde las primeras horas a las líneas urbanas e interurbanas y complicó el traslado de miles de pasajeros.

Ante esta situación, la Cámara de Comerciantes Unidos de San Juan aseguró que los empleados que llegaron tarde por la falta de transporte no serán perjudicados con descuentos ni apercibimientos.

Marcelo Quiroga, presidente de la entidad, explicó a DIARIO HUARPE que la mayoría de los propietarios de comercios entendió que se trató de una situación ajena a los trabajadores.

“La mayoría de los dueños de los comercios en estos casos son flexibles, saben que si llegan tarde hoy es un problema ajeno. Es una causa de fuerza mayor”, sostuvo.

Sin colectivos, los empleados tuvieron que buscar alternativas

El dirigente explicó que muchos trabajadores esperaron durante la mañana la llegada de los colectivos, sin haber sido notificados previamente de la interrupción del servicio.

Según relató, cuando advirtieron que las unidades no circulaban, algunos tuvieron que regresar a sus casas o buscar otras alternativas para llegar a sus puestos laborales, como taxis, remises, Uber o sus propios vehículos.

“Todo eso ha hecho que los empleados lleguen tarde”, señaló Quiroga.

El problema, además, implicó gastos inesperados para los trabajadores, como combustible, estacionamiento o el costo de trasladarse mediante un servicio privado.

El comercio registró una fuerte caída en la actividad

El paro también tuvo un impacto directo sobre la actividad comercial del centro sanjuanino. Quiroga afirmó que durante la jornada el movimiento se redujo aproximadamente un 70%.

“Prácticamente el centro está reducido en un 70%. Las calles están muy vacías y los comercios también”, afirmó.

El presidente de la Cámara de Comerciantes Unidos sostuvo que una interrupción sorpresiva del transporte afecta tanto a los empleados como a los comercios, especialmente en un contexto económico en el que los costos de movilidad representan un gasto significativo.

Reclaman previsibilidad ante futuras medidas

Quiroga cuestionó que los comerciantes y trabajadores no hayan contado con información previa para organizar sus traslados.

En ese sentido, sostuvo que cuando una medida de fuerza puede anticiparse, tanto los empleados como los comercios tienen la posibilidad de organizar la movilidad y la operatividad de la jornada.

“Cuando es algo programado, donde uno puede prever todas estas cosas, gastos, movilidad y obviamente operatividad tanto del comercio como del empleado”, explicó.

Para la Cámara, el paro de este miércoles sumó un nuevo inconveniente a una actividad comercial que ya atraviesa dificultades por el aumento de los costos de combustible, transporte y logística.