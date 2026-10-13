Los médicos de cabecera de PAMI afiliados a la Asociación de Profesionales del Programa de Atención Médica Integral y Afines (APPAMIA) realizan un paro nacional de 96 horas desde este martes y hasta el viernes, en reclamo de una recomposición de sus honorarios. En San Juan, la medida afecta la atención habitual en los consultorios, aunque se mantienen las guardias mínimas y la confección de recetas para los afiliados.

Sandra Brizuela, representante de APPAMIA en la provincia, confirmó la adhesión a la medida en declaraciones a radio Mil20 y explicó que el conflicto se originó en una modificación del sistema de pagos implementada en abril. Según sostuvo, el cambio provocó una reducción de entre el 52% y el 60% en los ingresos que percibían los profesionales.

La dirigente aclaró que la medida no implica una interrupción total de los servicios. Las recetas continuarán emitiéndose y se garantizarán las guardias mínimas, mientras que los turnos programados deberán reordenarse a través de las secretarías de cada consultorio. En algunos casos, los pacientes reciben avisos anticipados sobre las modificaciones, aunque otros se enteran al llegar a la consulta y deben coordinar una nueva fecha de atención.

El reclamo por la caída de los ingresos

Brizuela detalló que, hasta abril, los médicos de cabecera cobraban una cápita por cada paciente asignado, un monto adicional por consulta y un incentivo relacionado con la capacitación. Con la modificación del esquema, los componentes adicionales fueron eliminados y la remuneración quedó limitada al pago por cápita.

Actualmente, según indicó, los profesionales perciben $2.700 mensuales por paciente asignado, independientemente de la cantidad de consultas que realicen durante ese período. La representante de APPAMIA señaló que los médicos atienden alrededor de 15 pacientes por día y que no cobran un adicional a los afiliados por cada consulta.

Frente a esta situación, el gremio solicita que la cápita se eleve inicialmente a $4.000 por paciente y que luego se apliquen incrementos escalonados para recuperar los ingresos perdidos desde abril.

Sin embargo, de acuerdo con Brizuela, la propuesta recibida hasta el momento consiste en aumentar el monto de $2.700 a $3.000, lo que representa una mejora de $300 por paciente. La dirigente consideró que esa oferta resulta insuficiente frente a la reducción que denuncia el sector.

Qué deben tener en cuenta los afiliados

Durante la medida de fuerza, los afiliados de PAMI deberán consultar con sus respectivos consultorios para conocer la reprogramación de los turnos. La suspensión alcanza las consultas habituales, pero no la emisión de recetas ni las guardias mínimas previstas para estos días.

Brizuela recordó que, después de una medida de fuerza anterior, hubo conversaciones con las autoridades, aunque no se alcanzó un acuerdo que permitiera avanzar con una recomposición progresiva de los honorarios.

La representante provincial de APPAMIA aseguró que la organización mantiene su disposición al diálogo para resolver el conflicto. Mientras tanto, el paro continuará hasta el viernes, de acuerdo con el plazo anunciado por los profesionales, en un escenario de reclamos por los ingresos y de reorganización de la atención para los afiliados sanjuaninos.