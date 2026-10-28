La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) anunció la convocatoria a una Jornada Nacional de Duelo con Paro Nacional y movilizaciones en todo el país para este jueves 29 de octubre, en reclamo de justicia tras la confirmación de la muerte de la docente Nancy Estela Godoy. La medida de fuerza incluirá marchas, radios abiertas, conferencias de prensa y actos públicos organizados junto a sindicatos de base, comunidades educativas y organismos de derechos humanos.

El trasfondo del conflicto se originó tras el hallazgo sin vida de la educadora de 52 años, quien se desempeñaba como directora suplente en la Escuela N.º 626 del paraje rural El Malezal, en el departamento de Esquina, provincia de Corrientes. Godoy permanecía desaparecida desde el pasado 7 de octubre, hecho que motivó intensos reclamos de investigación por parte del sindicato de base correntino SUTECO y la conducción nacional del gremio.

Exigencias judiciales y administrativas

Mediante un comunicado oficial firmado por su Junta Ejecutiva este 28 de octubre, CTERA exigió al Poder Judicial y a las autoridades competentes una investigación exhaustiva, transparente y sin demoras que permita determinar con celeridad las causas del deceso, esclarecer los hechos y juzgar a los responsables penales.

Asimismo, la conducción sindical dirigió sus reclamos al Gobierno de la provincia de Corrientes y al Gobierno nacional, demandando que asuman las responsabilidades políticas e institucionales por la situación en la que ejercía su labor la docente. El gremio denunció las condiciones de precariedad, aislamiento y desprotección que enfrentan los trabajadores de la educación en escuelas rurales y periféricas, remarcando la obligación indelegable del Estado en garantizar entornos laborales seguros, salarios dignos y recursos para la educación pública.

Continuidad de la agenda sindical

A pesar del cese de actividades pedagógicas y la realización de las acciones de protesta en las distintas provincias, la entidad gremial aclaró que se mantendrán operativas las actividades institucionales programadas previamente por sus entidades de base. De este modo, las asambleas, congresos y procesos electorales previstos se llevarán a cabo bajo el marco transversal del reclamo de justicia por Nancy Godoy y el lema “Ni una docente menos”.