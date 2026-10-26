Parque de Mayo: cuatro menores detenidos por intentar robar una cartera

Un violento episodio de tensión sacudió la tranquilidad del Parque de Mayo, específicamente frente al Museo de la Historia Urbana, ubicado sobre la concurrida avenida Libertador General San Martín en la capital sanjuanina, cuando cuatro adolescentes habrían intentado arrebatarle la cartera a una mujer en plena vía pública.

La situación de inseguridad rápidamente derivó en graves disturbios que obligaron a una pronta intervención de la Policía de la provincia, la cual logró controlar la zona y trasladó detenidas a varias personas implicadas, mientras que un video aficionado registrado en el lugar del hecho muestra con claridad el momento exacto en que los efectivos policiales se llevan a los demorados.

Hasta el momento actual de la investigación, las autoridades competentes informaron que no trascendieron mayores detalles oficiales sobre lo ocurrido ni tampoco sobre la situación legal particular de cada uno de los individuos demorados, al tiempo que tampoco se informó formalmente cómo avanzó la causa judicial después del importante operativo desplegado.