La Administración de Parques Nacionales aprobó un plan de acción para prevenir el ingreso y la expansión del picudo rojo de las palmeras, una plaga detectada en Argentina que representa una amenaza para distintas áreas protegidas de Misiones. Entre los espacios alcanzados por la medida se encuentran el Parque Nacional Iguazú, la Reserva Natural Estricta San Antonio y el Parque Federal Campo San Juan.

La decisión quedó oficializada mediante la Resolución 453/2026, publicada en el Boletín Oficial nacional, y responde a la alerta fitosanitaria que el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) mantiene vigente hasta junio de 2028. El insecto fue detectado por primera vez en el país en la isla Martín García, provincia de Buenos Aires.

Las áreas protegidas bajo vigilancia

La resolución dispone notificar a las autoridades ambientales de Misiones, Chaco, Corrientes, Entre Ríos y Formosa, debido a que cuentan con espacios protegidos que albergan poblaciones de palmeras potencialmente vulnerables. En el caso de Misiones, el documento identifica tres áreas donde existen especies nativas que podrían resultar afectadas por la expansión de la plaga.

Entre ellas se encuentran el pindó y el palmito, además de otras palmeras que cumplen funciones ecológicas y forman parte de los valores de conservación de la región. El objetivo del plan es reforzar la prevención, el monitoreo y la detección temprana para evitar daños en estos ambientes naturales.

Cómo actúa el picudo rojo

El picudo rojo es un insecto originario del sudeste asiático que se alimenta del interior de las palmeras. Sus larvas perforan galerías en el tronco y consumen tejidos esenciales para la supervivencia de la planta, por lo que los daños pueden advertirse cuando la infestación ya está avanzada.

Parques Nacionales advirtió sobre su capacidad de dispersión y adaptación, y señaló que provocó impactos en sistemas productivos, espacios urbanos y ambientes naturales de distintas partes del mundo. Por eso, el plan establece protocolos de monitoreo permanente, detección temprana, restricciones al movimiento de material vegetal y procedimientos de intervención ante casos sospechosos o confirmados.

Las medidas de prevención

La estrategia contempla relevamientos periódicos del estado sanitario de las palmeras, identificación de ejemplares centinela y controles sobre el ingreso de material vegetal. También prevé capacitaciones y campañas de sensibilización destinadas a visitantes, pobladores y prestadores turísticos.

El trabajo se realizará de manera conjunta con Senasa y las provincias, con el propósito de responder rápidamente ante eventuales detecciones y reducir el riesgo de expansión. Según los fundamentos de la resolución, la prevención y la detección temprana son las herramientas más eficaces para manejar este tipo de invasiones biológicas.