Parrilli denunció a Macri y de Andreis por permitir "daños irreparables" a la Casa Rosada

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El senador nacional del Frente de Todos por Neuquén, Oscar Parrilli, consideró hoy que el ex presidente Mauricio Macri y el ex secretario general de la Presidencia Fernando de Andreis permitieron que se causaran “daños irreparables al patrimonio histórico” de la Casa Rosada, tras denunciar a ambos en la Justicia por “daño agravado e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.



“Al patrimonio hay que cuidarlo, preservarlo, mantenerlo. Esa es la obligación de los funcionarios y Macri y De Andreis no lo hicieron. Aquí hay un nuevo delito de los tantos que se cometieron. Se arruinaron las obras que se llevaron a cabo durante nuestra gestión en la Casa Rosada para recuperar el patrimonio de los argentinos”, señaló Parrilli en declaraciones a FM La Patriada.



Parrilli, ex secretario general de la Presidencia durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, recordó que existen leyes que “obligan a los funcionarios a preservar el patrimonio”, y aseguró que durante el macrismo se “hicieron reformas sin la autorización correspondiente”.



“Antes de hacer reformas deben hacerse consultas ante la Comisión de Monumentos y eso parece que no sucedió. Se destruyó una escalera de mármol de Carrara y el material se dejó arrumbado en Técnópolis; hicieron ascensores en el medio del patio; abandonaron el Salón Azul y montaron un call center en el Salón de las Mujeres”, detalló el actual senador.



La presentación de Parrilli recayó por sorteo en el juzgado de Julián Ercolini, quien tiene a su cargo varias causas en las que están involucrados varios ex funcionarios del kirchnerismo, y el ex director de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) le pidió al magistrado que “investigue si hubo delitos”.



“Dejamos la Casa Rosada en perfectas condiciones y dejaron todo arruinado. Sólo la dictadura militar causó un daño tan grande al patrimonio. Creemos que hubo delitos y ojalá se investiguen”, puntualizó Parrilli.