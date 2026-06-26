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Partidazos confirmados para los 16 avos. de final del Mundial
POR REDACCIÓN
Hace 2 horas
El torneo de fútbol más importante del planeta completó la mitad de su fase de grupos y ya configuró sus primeras cuatro llaves de 16avos de final del Mundial. Esta edición, modificada para albergar a 48 selecciones, introdujo una instancia eliminatoria previa que avanza a medida que cierran las zonas iniciales.
Entre los clasificados conviven campeones mundiales e históricos con combinados que rompieron los pronósticos iniciales del certamen. Las cuatro llaves ratificadas iniciarán con:
- Sudáfrica vs. Canadá — domingo 28 de junio, 16:00 (Argentina)
- Brasil vs. Japón — lunes 29 de junio, 14:00 (Argentina)
- Países Bajos vs. Marruecos — lunes 29 de junio, 22:00 (Argentina)
- Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina — miércoles 1 de julio, 21:00 (Argentina)
El resto de los emparejamientos se mantiene bajo un formato proyectado que incluye las series de:
- Alemania vs. Paraguay
- Francia vs. Suecia
- Portugal vs. Ghana
- España vs. Austria
- Egipto vs. República de Corea
- Costa de Marfil vs. Noruega
- México vs. Escocia
- Inglaterra vs. Ecuador
- Argentina vs. Uruguay
- Australia vs. Irán
- Suiza vs. Argelia
- Colombia vs. Croacia
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