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Partidazos confirmados para los 16 avos. de final del Mundial

El cuadro definitivo de eliminación directa se conforma con sorpresas y encuentros de alta intensidad competitiva.

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
Los neerlandeses buscará su pase de fase frente al combinado africano.

El torneo de fútbol más importante del planeta completó la mitad de su fase de grupos y ya configuró sus primeras cuatro llaves de 16avos de final del Mundial. Esta edición, modificada para albergar a 48 selecciones, introdujo una instancia eliminatoria previa que avanza a medida que cierran las zonas iniciales.

Entre los clasificados conviven campeones mundiales e históricos con combinados que rompieron los pronósticos iniciales del certamen. Las cuatro llaves ratificadas iniciarán con:

  • Sudáfrica vs. Canadá — domingo 28 de junio, 16:00 (Argentina)
  • Brasil vs. Japón — lunes 29 de junio, 14:00 (Argentina)
  • Países Bajos vs. Marruecos — lunes 29 de junio, 22:00 (Argentina)
  • Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina — miércoles 1 de julio, 21:00 (Argentina)

El resto de los emparejamientos se mantiene bajo un formato proyectado que incluye las series de:

  • Alemania vs. Paraguay
  • Francia vs. Suecia
  • Portugal vs. Ghana
  • España vs. Austria
  • Egipto vs. República de Corea
  • Costa de Marfil vs. Noruega
  • México vs. Escocia
  • Inglaterra vs. Ecuador
  • Argentina vs. Uruguay
  • Australia vs. Irán
  • Suiza vs. Argelia
  • Colombia vs. Croacia
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