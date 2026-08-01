Partió el cortejo que llevará a los cuatro funcionarios hasta el Cementerio de Capital

Luego de la misa de cuerpo presente y del emotivo responso realizado en la Catedral San Juan Bautista, comenzó este sábado el cortejo fúnebre que acompaña a Rubén Castro, Jorge Carbajal, Carlos Heredia y Marcelo Germán Videla hacia su última morada. Los cuatro féretros fueron retirados del templo entre aplausos y una profunda emoción, mientras familiares, autoridades, efectivos de las fuerzas de seguridad y vecinos acompañaban el inicio del recorrido.

La caravana partió desde la Catedral por calle Mendoza, escoltada por móviles policiales y de emergencia. A su paso, el sonido de las sirenas acompañó el desplazamiento del cortejo, mientras numerosas personas se ubicaron sobre las veredas para brindar un último homenaje a los funcionarios fallecidos en la tragedia aérea de Valle Fértil.

Un recorrido cargado de simbolismo

El trayecto fue especialmente diseñado para rendir homenaje a quienes dedicaron gran parte de su vida al servicio público. Durante el recorrido, el cortejo pasará por dependencias vinculadas a las fuerzas de seguridad y de emergencia, entre ellas la Policía de San Juan, el Cuerpo de Bomberos y Protección Civil, instituciones donde los cuatro funcionarios desarrollaron su carrera.

En cada uno de esos puntos se espera que compañeros de trabajo, efectivos y personal de las distintas reparticiones rindan honores al paso de los féretros, en reconocimiento a años de servicio en operativos de rescate, incendios, inundaciones, terremotos y otras emergencias que marcaron la historia reciente de la provincia.

El destino final

Tras recorrer distintos sectores de la Capital, la caravana llegará al Cementerio de Capital, donde se realizará el sepelio y los honores correspondientes. Allí familiares, amigos y compañeros de trabajo darán el último adiós a los cuatro funcionarios.

Posteriormente, los restos del jefe del Cuerpo de Bomberos, Rubén Castro, serán trasladados a Jáchal, su ciudad natal, donde recibirá sepultura junto a sus seres queridos.