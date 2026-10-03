El colectivo de la linea 212 se desplazaba con normalidad hasta que una ráfaga de pedradas interrumpió el viaje en el departamento Rawson. En el cruce de Doctor Ortega y Paula Albarracín de Sarmiento, desconocidos lanzaron cascotes desde la vía pública contra la unidad en tránsito. El impacto de un proyectil destruyó un cristal lateral y lesionó a un estudiante que retornaba a su vivienda luego de la jornada escolar.

El muchacho sufrió lesiones directas producto del estallido del vidrio. A pesar de la gravedad del hecho y del peligro que representó para la vida de las personas abordo, el reporte oficial indica que la policía todavía no registra detenidos por el suceso.

La preocupación entre las personas de la zona responde a un patrón reiterado de inseguridad en ese sector. Las agresiones con piedras hacia las unidades del transporte público de las lineas 212 y 211 suceden de manera continua, principalmente durante las horas de la noche. Estos episodios generan daños materiales constantes en la flota de ómnibus y representan una amenaza permanente para la integridad de quienes transitan por el área.