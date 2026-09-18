Un episodio de violencia ocurrió dentro de un colectivo de la línea 303, donde un grupo de pasajeros redujo a un hombre señalado como supuesto ladrón y comenzó a golpearlo.

La situación quedó registrada en un video filmado por otro pasajero que se encontraba dentro de la unidad. En las imágenes se observa al hombre rodeado por varias personas, mientras recibe golpes y es insultado.

Entre gritos y momentos de desesperación, el supuesto ladrón pidió que dejaran de pegarle. “No me peguen”, se escucha decir al hombre mientras intentaba protegerse de las agresiones.

La reacción de los pasajeros

Según el relato sobre el episodio, los pasajeros habrían intervenido luego de señalar al hombre por un presunto intento de robo dentro del colectivo.

Tras reducirlo, algunas de las personas que se encontraban en la unidad comenzaron a golpearlo y a increparlo verbalmente. La situación generó escenas de tensión entre los pasajeros.

El hombre permaneció en el interior del colectivo mientras continuaban las agresiones y los insultos.

El momento quedó registrado en video

Otro pasajero grabó la escena con su teléfono celular y las imágenes comenzaron a circular posteriormente.

En el video puede observarse el momento en que varias personas rodean al supuesto ladrón y lo golpean, mientras él intenta pedir que se detengan.

El episodio vuelve a poner el foco en las situaciones de violencia que pueden producirse dentro del transporte público y en las reacciones de los pasajeros ante un presunto hecho delictivo.

Hasta el momento, no se conocen mayores detalles sobre el supuesto robo, la identidad del hombre involucrado ni si hubo intervención policial o una denuncia formal por lo ocurrido.