Quienes tengan previsto viajar al exterior deben revisar con anticipación la vigencia de su pasaporte. En septiembre de 2026, el Renaper mantiene tres modalidades de trámite, cuyos precios dependen principalmente de la rapidez con la que se necesita recibir el documento.

El pasaporte regular cuesta $100.000 y es la alternativa convencional. El exprés tiene un valor de $200.000, mientras que el pasaporte al instante cuesta $330.000.

Los valores corresponden al cuadro tarifario vigente desde el 6 de marzo de 2026 y no a un aumento aplicado durante septiembre.

Las tres opciones y sus tiempos

El trámite regular puede realizarse en un Registro Civil de la jurisdicción correspondiente al domicilio o mediante un turno en un Centro de Documentación Renaper. El organismo no establece en su ficha oficial un plazo específico de entrega para esta modalidad.

El pasaporte exprés, en tanto, tiene una entrega prevista dentro de las 96 horas hábiles posteriores a la realización del trámite. Para solicitarlo hay que sacar turno en un centro habilitado a través de Mi Argentina.

La tercera alternativa es el pasaporte al instante, pensado para quienes necesitan el documento con mayor urgencia. La entrega está prevista entre las dos y seis horas posteriores al inicio del trámite, aunque siempre queda sujeta a las verificaciones correspondientes.

Esta modalidad se puede gestionar sin turno en los aeropuertos habilitados de Ezeiza, Aeroparque, Córdoba, Rosario, Mendoza y Salta, además de la terminal de Buquebus, en la Ciudad de Buenos Aires, donde se atiende con turno. Los horarios varían según cada sede.

Qué documentación hay que presentar

Para los mayores de 18 años se necesita el DNI tarjeta vigente. El pasaporte anterior es recomendable, aunque no constituye un requisito obligatorio.

En el caso de los menores de edad, deben cumplirse requisitos adicionales relacionados con el acompañamiento y la representación legal.

El trámite se inicia seleccionando un Registro Civil o sacando turno en un Centro de Documentación Renaper. Luego hay que presentarse con la constancia correspondiente y el comprobante de pago.

Cuándo hay que renovarlo

El pasaporte argentino tiene una vigencia de 10 años para los mayores de 18 años y de cinco años para los menores. La fecha de vencimiento figura en la hoja donde aparecen los datos personales.

Además, si el documento se pierde, es robado, se deteriora o vence, es necesario tramitar uno nuevo.

Antes de pagar una renovación también conviene comprobar si el destino realmente exige pasaporte. Para los países miembros o asociados del Mercosur, los ciudadanos argentinos pueden utilizar el DNI vigente como documento de viaje, según las condiciones de ingreso de cada país.

El Renaper también contempla la reposición sin cargo cuando existen errores u omisiones de confección que puedan comprobarse mediante el cotejo de la documentación presentada originalmente, siempre que el reclamo se realice dentro de los 90 días corridos desde la entrega.