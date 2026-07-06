Durante dos días, a pesar del intenso frío, el Complejo La Superiora se transformó en un enorme punto de reunión de lo mejor del coleccionismo sanjuanino y la cultura geek en sus diversas expresiones. Terminó la Expo Hobbies 2026 que tuvo varias propuestas desde la feria propiamente dicha, sala de juegos de mesa, sala de Arcade, torneos de gaming, cosplay, realidad virtual y diferentes atracciones en vivo.

Prácticamente, recorrer las galerías, los stands e incluso, la zona del estadio cubierto, fue como un paseo por un enorme multiverso de personajes, figuras a escala, autos, aviones, videojuegos y distintas formas de entretenimiento de las mejores épocas de los '70, los '80, los '90 y hasta el presente contemporáneo. Sí, un multiverso de diversión y nostalgia que cautivó a niños, adolescentes y también adultos.

Cruzar el portón de ingreso al predio fue como cruzar por un portal interdimensional hacia distintos períodos que tocan el corazón y la memoria, volviendo a la infancia.

El refugio de los coleccionistas

Miniatura de la máquina del tiempo de Volver al Futuro.

Apenas uno ponía un pie en el salón principal, el primer impacto era visual. Las mesas de exhibición parecían museos. Había de desde figuras de acción clásicas de los 80, como el auto de “Volver al futuro” y una extensa gama de los batimovil con sus versiones del cine y de la televisión, que son una verdadera fortuna, por el alto detalle y terminación en miniatura. También, emprendedores y coleccionistas con objetos y figuras en 3D de última generación que dejaban a los visitantes con la boca abierta.

Como si fuera uno a volver a ser niño, papás de cuarenta años de edad, quedaban asombrados por las figuras de colección de La Guerra de las Galaxias y los hijos, se maravillaban viendo a una maqueta del maestro Yoda empuñando su sable laser.

Aquellos momentos, fueron en parte, la esencia que tiene la Expo Hobbies, un espacio de reunión familiar que atraviesa la brecha generacional. Mientras los padres le explicaban a sus hijos qué era un Cartucho de Family Game, su hijo pasaba sus aventuras con un casco de realidad virtual.

Toda una galaxia en ladrillos

Leonardo Camus, coleccionista de figuras de Lego.

DIARIO HUARPE conoció el stand de Leonardo Camus, coleccionista de la saga de la Guerra de las Galaxias de la marca Lego. Posee un amplio y variado catalogo de personajes, naves y sets de colección que son un verdadero lujo.

Sets de personajes y naves de Lego.

Sosteniendo en sus manos un Caza Tie Fighter de 50 cm de alto y 3 mil piezas, dijo “de a poco voy consiguiendo piezas, armando mods o creaciones propias, construyendo estructuras o naves propias”. “Lo atractivo de esto es volcar un proceso creativo y que tiene sus cosas, las piezas siempre son útiles para encontrarle una nueva función”, dijo Leo que, junto a sus hijos y esposa, comparten este hobbie en familia.

Coleccionista de trenes

Gerardo Mazuelos, es el único coleccionista de trenes eléctricos a escala en la provincia. Participó también de la Expo Hobbies y contó su historia y pasión por estas piezas llenas de detalles en movimiento.

Gerardo Mazuelos, coleccionista de trenes eléctricos.

“Esto lo tengo desde niño, inspirado en los trenes sanjuaninos que yo veía y esto lleva su tiempo. Empecé hace 30 años comprando los primeros sets. Estoy coleccionando de una marca alemana, que es oneroso y cuesta bastante conseguir. Son réplicas de ferrocarriles alemanes de distintas épocas”, dijo el coleccionista.

Paciencia, imaginación y amor por los trenes, es lo que se necesita para incursionar en este fascinante mundo en miniatura: “Esto es muy didáctico, te ayuda a distraerte, desestresarte, y también, te ayuda a aprender, para mí es mejor que un video juego. Porque podés crear todo un micro-mundo maravilloso y lo manejás a tu gusto, desde las luces, las locomotoras, ponerle autos a escala, en fin, creas toda una ciudad”, contó Mazuelos admirando su esquema de vías instalado en su mesa de exposición.

Autos en miniatura del clásico Escaletric.