El Gobierno de San Juan puso en funcionamiento el Registro Provincial del Transporte (ReProTran), una plataforma que permitirá inscribir a quienes quieran prestar servicios de transporte en la provincia.

El trámite se realiza de manera gratuita, online y automática desde la página oficial transporte.sanjuan.gob.ar. Para comenzar, el usuario debe ingresar con el mismo nombre de usuario y contraseña que utiliza en CiDi, por lo que no necesita crear una cuenta nueva.

Una vez dentro, el sistema presenta distintas opciones, entre ellas “Inscripción como chofer” e “Inscripción del vehículo”. También permite registrar varios vehículos bajo una misma persona y habilitar a diferentes conductores para utilizarlos.

Para inscribirse como chofer se solicitan datos básicos como nombre, DNI, domicilio, número de celular y correo electrónico. Es importante colocar una dirección de email válida porque allí llegará un código de confirmación.

El código tendrá una vigencia de 30 minutos y permitirá hasta seis intentos. Si no llega, se recomienda revisar la carpeta de correo no deseado.

Una vez completado el proceso y verificados los datos, el sistema enviará automáticamente el certificado al correo electrónico.

Registro abierto y sin cupos

Uno de los principales cambios es que desaparece el esquema anterior de licencias limitadas. Ahora el registro será abierto y sin cupo: cualquier persona que cumpla con los requisitos establecidos por la ley podrá incorporarse.

Incluso una persona podrá registrar uno, dos, tres o todos los vehículos que quiera poner a disposición para prestar el servicio. También podrá asociar distintos choferes a una misma unidad.

El Gobierno indicó que la inscripción no tiene fecha de cierre. Quien quiera comenzar a trabajar podrá registrarse y quien deje de prestar el servicio deberá darse de baja.

Cómo registrar un vehículo

Para registrar una unidad se deberá identificar el vehículo mediante su patente y presentar inicialmente una foto de frente, una foto de atrás y el certificado del seguro correspondiente.

El seguro debe ser específico para transporte de pasajeros.

El sistema utilizará distintas bases de datos para verificar la información y permitirá conocer si el vehículo está habilitado.

Además, cada unidad tendrá un certificado digital con un código QR, que deberá estar exhibido para que los pasajeros puedan escanearlo.

Al hacerlo, el usuario podrá comprobar si el vehículo está habilitado y consultar la información correspondiente al conductor. En el caso del chofer aparecerán su foto, DNI y las categorías de licencia que tiene habilitadas.

La condición de habilitado se identificará rápidamente mediante el sistema: el estado correcto aparecerá en verde y una irregularidad, en rojo.

¿Qué pasa con las motos?

Las motos quedan fuera del ReProTran. El nuevo registro está destinado a los servicios de transporte de pasajeros alcanzados por la normativa provincial y no contempla a las motocicletas dentro de este esquema de inscripción.

Por lo tanto, quienes presten servicios en vehículos de dos ruedas deberán regirse por la normativa que corresponda a esa actividad y no por este registro.

¿Qué pasa si no se registra?

Quien preste un servicio de transporte alcanzado por el ReProTran y no se inscriba quedará fuera del sistema y será considerado un prestador ilegal.

El secretario de Transporte, Marcelo Molina, advirtió que se realizarán controles y que podrán aplicarse las sanciones previstas por la ley, comenzando por las multas y pudiendo avanzar con otras medidas.

Para quienes necesiten ayuda con la inscripción, el Ministerio de Gobierno dispuso asistencia presencial en la Terminal de Ómnibus, donde personal de la Secretaría de Tránsito y Transporte podrá resolver dudas y acompañar el trámite.

¿Qué pasará con las tarifas?

El ReProTran no establece una tarifa única para todos los servicios. La plataforma tiene como objetivo registrar a los prestadores, vehículos y conductores, además de facilitar la identificación y el control de quienes realizan transporte de pasajeros.

El sistema tampoco significa que todos los servicios tengan que cobrar el mismo valor. Las condiciones comerciales y la forma de facturación corresponden a cada prestador, dentro de lo establecido por la normativa vigente.

Como se trata de una actividad comercial, los prestadores deberán contar además con la correspondiente registración ante ARCA y emitir factura por el servicio.